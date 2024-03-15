الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

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عاجل.. بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

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بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024.اضافة اعلان

استمرار الحملة حتى نهاية رمضان 

وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من رعاية واهتمام بالعمل الخيري بوصفه مقصداً من مقاصد الشريعة، وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأعمال الخيرية وتعزيز التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة.

استقبال التبرعات عبر منصة إحسان

وتستقبل منصة إحسان مساهمات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.


منصة إحسان

 وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم.
تحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة متينة ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.
وبلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات ريال وصل نفعها لأكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.



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