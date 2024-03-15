بواسطة الذكاء الاصطناعي.. 11 معيارًا لتقييم المتاجر الإلكترونية

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أطلقت وزارة التجارة اليوم الجمعة، مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بناءً على 11 معيارًا معتمدًا.





أهداف مبادرة تقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي



11 معيارًا معتمدًا لتقييم المتاجر الإلكترونية



وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى:رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية.حفظ حقوق المتسوقين في التجارة الإلكترونية.تمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني وإمكانية تصحيح النتيجة بعد الالتزام بالمعايير المحددة.وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يبنى عليها تقييم امتثال المتاجر، وهي:إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص الملزمة على الصفحة الرئيسة للمتجر الإلكتروني.إبراز الرقم الضريبي وجميع التراخيص الملزمة على الصفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني.توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري.توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال.توفير سياسة "حماية بيانات المستهلك والخصوصية".توفير سياسة "الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال".توفير سياسة لـ "التعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء":.توفير سياسة "حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل" على المتجر.توفير وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء على المتجر.توفير موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لديه حماية الأمن السيبراني).عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة.