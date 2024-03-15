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صحيفة تواصل الالكترونية

بواسطة الذكاء الاصطناعي.. 11 معيارًا لتقييم المتاجر الإلكترونية

تعريف-التجارة - التجارة-الإلكترونية
وزارة التجارة - التجارة الالكترونية
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أطلقت وزارة التجارة اليوم الجمعة، مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بناءً على 11 معيارًا معتمدًا.اضافة اعلان

أهداف مبادرة تقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى:
رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية.
حفظ حقوق المتسوقين في التجارة الإلكترونية.
تمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني وإمكانية تصحيح النتيجة بعد الالتزام بالمعايير المحددة.

11 معيارًا معتمدًا لتقييم المتاجر الإلكترونية

وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يبنى عليها تقييم امتثال المتاجر، وهي: 
إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص الملزمة على الصفحة الرئيسة للمتجر الإلكتروني. 
إبراز الرقم الضريبي وجميع التراخيص الملزمة على الصفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني.
توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري. 
توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال.
توفير سياسة "حماية بيانات المستهلك والخصوصية".
توفير  سياسة "الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال".
توفير سياسة لـ "التعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء":.
توفير سياسة "حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل" على المتجر.
توفير وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء على المتجر.
توفير موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لديه حماية الأمن السيبراني).
عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة.

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