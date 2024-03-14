الكويت.. السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من 2024/3/17 وحتى 2024/6/17 وفق الضوابط والإجراءات.





السماح لمخالفي الإقامة بالكويت بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة



وحسب الوكالة الرسمية "كونا"، فقد ذكرت في بيان لها أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنًا مع تولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية باعتبارها مركزًا للعمل الانساني، فقد تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 على النحو التالي:1 - الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع اي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.2 - يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك.3 - الأشخاص المخالفين لقانون الاقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم او مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص لهم بالاقامة وسيتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة أخرى4 - مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الاقامة وفقاً للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار اليها.