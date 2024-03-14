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عاجل.. بالتواريخ وعدد الأيام.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي

تعليق الدراسة
يتبقى 3 إجازات في العام الدراسي الحالي
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يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.اضافة اعلان
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.

جدول الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الثالث 

وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الثالث في مختلف مدارس المملكة:

- إجازة عيد الفطر المبارك

من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة

يوم الخميس 144/10/23هـ.

- إجازة نهاية العام الدراسي

من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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