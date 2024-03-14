عاجل.. بالتواريخ وعدد الأيام.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي

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يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.





جدول الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الثالث



- إجازة عيد الفطر المبارك



- إجازة نهاية أسبوع مطولة



- إجازة نهاية العام الدراسي



وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الثالث في مختلف مدارس المملكة:من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.يوم الخميس 144/10/23هـ.من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.