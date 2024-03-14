رابط وطريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، إغلاق باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات؛ من خلال نظام نور.





إغلاق باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين



موعد الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين



رابط وطريقة الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين



كيفية التسجيل في حركة النقل الخارجي للمعلمين

