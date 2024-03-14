رابط وطريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

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أعلنت
وزارة التعليم، اليوم الخميس، إغلاق باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين
والمعلمات؛ من خلال نظام نور.
إغلاق
باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمينوكانت
الوزارة قد أعلنت أن الاعتراض على النتيجة إلكترونياً "فقط" من خلال نظام
نور؛ وأنه بدأ من تاريخ 1445/8/29هـ لمدة 5 أيام.
وأوضحت أنها تنوي عبر اللجان الفرعية في مكاتبها بمختلف المناطق إعادة تصحيح 5% على الأقل من أوراق إجابات الطلاب؛ على أن يتم أخذها من المدارس بصورة عشوائية عبر المشرف المراقب، ومقارنتها مع ما هو مرصود في نظام نور.
موعد الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمينوفي
وقت سابق من شهر يناير الماضي، أعلنت وزارة التعليم عن رابط وموعد الاعتراض على
نتيجة النقل الخارجي للمعلمين، مؤكدة إغلاق باب التقديم في خلال مدة 3 أيام، إضافة إلى توضيح كيفية
التقديم على الاعتراض بعد الإعلان عن النتيجة بخمسة أيام، وهذا من أجل تطبيق
التكافؤ في الفرص التعليمية والحصول على النقاط لكل شخص متقدم.
رابط
وطريقة الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمينوأكد أن المعلمين يمكنهم تقديم اعتراض في برنامج النقل الخارجي للمعلمين من خلال
الدخول على الرابط التابع لوزارة التعليم من خلال الضغط على الرابط (اضغط هنا).
كما يمكنهم تقديم اعتراض من خلال نظام نور و اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول على منصة نور (من هنا).
2 - موعد الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين.
3 - إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
4 - الضغط على أيقونة تسجيل دخول.
5 - النقر على أيقونة خدمات شؤون المعلمين.
6 - الضغط على الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.
7 - سيتم إظهار صفحة الرغبات التي تم تقديمها في النقل الخارجي للمعلمين.
8 - النقر على طلب اعتراض.
9 - اختيار الطريقة التي ترغب فيها لتقديم الاعتراض سواء كانت آلي أو يدوي.
كيفية
التسجيل في حركة النقل الخارجي للمعلمينوأشارت
إلى أنه لمعرفة كيفية التقديم في برنامج حركة النقل الخارجي للمعلمين من خلال
الدخول على منصة نور واتباع الخطوات التالية:
1 – الدخول إلى نظام نور من هنا.
2 - القيام بتسجيل دخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
3 - النقر على أيقونة خدمات شؤون المعلمين.
4 - اختيار أيقونة رغبات النقل الخارجي للمعلمين.
5 - طابعة الإقرار الظاهر على الشاشة.
6 - الموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها ثم القيام بطباعتها.
7 - الضغط على الموافقة على الانتقال إلى الصفحة الأخرى.
8 - إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم بطريقة صحيحة.
9 - إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
10 - النقر على أيقونة اعتماد البيانات.
11 - الدخول على الإقرار الإلزامي وكتابة جميع الرغبات المطلوبة.
12 - النقر على أيقونة حفظ.