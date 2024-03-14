انقطاع واسع للإنترنت بعشرات الدول.. ماذا يحدث؟

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أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، اليوم الخميس، أن عطلا كبيرا في الاتصال بالإنترنت ضرب غرب ووسط إفريقيا.



عطل بالإنترنت في أفريقيا:



كابلات الإنترنت في غرب إفريقيا:



وأوضح أن ذلك تم بناء على تقارير لشركات اتصالات أفادت بمشكلات في الكابلات البحرية، حيث لم يتضح على الفور سبب الأعطال التي ضربت العديد من الدول.وأكدت شركة تشغيل الكابلات البحرية الإفريقية "سيكوم" أن تعطل الخدمات على نظام الكابلات في غرب إفريقيا، وإعادة توجيه العملاء، الذين يعتمدون على هذا النظام إلى كابل "غوغل إكيانو)".ووجهت الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني تقول فيها : "تحدث عملية إعادة التوجيه تلقائيا عندما يتأثر أحد الكابلات".أيضا أظهرت بيانات نتبلوكس أن كوت ديفوار عانت من انقطاع شديد، في حين تأثرت ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو.فيما ذكرت شركة كلاودفلير لمراقبة النشاط على الإنترنت، على منصة "إكس" أن الاضطرابات الكبيرة في الإنترنت مستمرة في غامبيا وغينيا وليبيريا وكوت ديفوار وغانا وبنين والنيجر.وتابعت: "يبدو أن هناك نمطا في توقيت الأعطال التي تؤثر على إفريقيا من شمالها إلى جنوبها".فيما كشفت شركة فوداكوم للاتصالات بجنوب إفريقيا أن أعطالا بالكابلات البحرية أثرت على شركات تزويد الإنترنت.