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اعتقال 7 آلاف.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 31.272 شهيدًا

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شهداء غزة
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 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ159 على التوالي إلى 31.272 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 73.024 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 88 فلسطينيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 88 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 135 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 4 في قصف مركز مساعدات تابع للأونروا

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف استهدف اليوم مركز توزيع المساعدات الإنسانية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت مقر توزيع المساعدات الإنسانية التابع للأونروا في رفح، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون لاستلام المساعدات الإنسانية.
وسبق للاحتلال أن قتل أكثر من 400 فلسطيني من خلال استهداف مقرات ومراكز الإيواء التابعة للأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

اعتقال 7565 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 7565 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العديد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى ما يتعرض له الأسرى داخل معتقلات الاحتلال من حرمان لحقوقهم الإنسانية، وعمليات تجويع وتعذيب وحشي.

عبور 111 مصابًا و190 شاحنة مساعدات

عبر ميناء رفح البري اليوم، 38 مصاباً و73 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، و190 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى سكان القطاع.
 وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البرى وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، بأنه تم عبور 340 من حملة الإقامات والجنسيات الأجنبية و117 يحملون جوازات مصرية، مشيرًا إلى أن 70 شاحنة مساعدات دخلت لقطاع غزة عبر ميناء رفح البري و120 شاحنة من ميناء "كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع.

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