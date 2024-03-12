تحطم طائرة شحن عسكرية روسية على متنها 15 شخصًا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصًا.





تحطم طائرة شحن روسية عسكرية



وأوضحت حسب "روسيا اليوم"، أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لها تحطمت في مقاطعة إيفانوفو بعد إقلاعها في رحلة مجدولة اليوم الثلاثاء، وكان على متنها 15 شخصًا.

وأكدت في بيان لها، أن ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب، كانوا على متن الطائرة المنكوبة.







سبب تحطم الطائرة الروسية



وأضافت أن الكارثة تسبب فيها حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع.وفي تصريحات له قال رئيس إدارة منطقة إيفانوفو، سيرجي نيزوف لـ RT، إن الحادث وقع على مسافة بعيدة من المباني السكنية، ولم يصب أحد من السكان المحليين بأذى.