عاجل.. العالم في أسبوع.. تخفيضات موسم شهر رمضان وعيد الفطر وانخفاض أسعار البصل بالمملكة

أ أ
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًايوم التأسيس.. قصة العلم السعودي الذي لا يُنكس أبدًا وعقوبة إهانته
يكتسب العلم الوطني، أهمية كبرى في وجدان الشعوب، فهو يعد رمزًا للسيادة، وتعبيرًا عن هوية الدولة وتاريخها، لذا لا يخلو نظام في العالم من تجريم إهانته أو التعدي عليه.
يوم التأسيس.. ماذا تعرف عن ميثاق الدرعية؟
شكل ميثاق الدرعية، لبنة أساسية في مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي أصبح منذ زهاء ثلاثة قرون ركنًا أساسًا من أركان الدولة السعودية وحتى اليوم، يعكس هويتها ويؤكد التزامها بمفهوم الدين الصحيح.
يوم التأسيس.. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.. منارة للعلم والمعرفة (صور)
لطالما شكلت الدرعية في عصر الدولة السعودية الأولى مركزًا حضاريًا للعلم والثقافة والتجارة، وهو نهج تبناه الإمام محمد بن سعود (رحمه الله) مؤسس الدولة السعودية الأولى؛ بعد أن عانت الجزيرة العربية عمومًا ولسنوات طويلة من الإهمال وعدم الأمان والاستقرار.
15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.
تخفيضات كبيرة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر
بدأ موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر للمستهلكين، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك حتى 5 شوال 1445هـ (14 إبريل 2024م).
تمديد إعفاء هذه المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.
موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024
حدد برنامج سكني موعد إيداع السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين.
بشرى للمواطنين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا.. بدء سريان "تأشيرة ETA"
بدأ الخميس، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW.
نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني.. كيف تستعلم عنها عبر منصة نور؟
أصبح متاحًا للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر منصة "نور" التابعة لوزارة التعليم.
قصة السعودي خامس أغنى طبيب في العالم
بلغت ثروة الطبيب السعودي سليمان الحبيب، 12 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرج منذ أيام، إذ ارتفعت أسهم مجموعته بنسبة 30%، ليكون ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط وخامس أغنى الأطباء عالميا.
تواريخ مهمة للطلاب حول موعد انطلاق ونهاية الفصل الدراسي الثالث
تمتع أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بنهاية دوام يوم الأربعاء الماضي.
"المرور" توضح كم قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة؟
أوضحت الإدارة العامة للمرور قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة، وكذلك قيمة رسوم استخراج اللوحات التالفة والمفقودة
"التجارة" تضبط متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية
أعلنت وزارة التجارة، أنها ضبطت متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ضلَّل المتسوقين، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن: سبائك ذهبية "عيار 21" وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوّق لذلك عبر منصة "سناب شات".
انخفاض سعر البصل 25%.. واستقرار أسعار الفاكهة والخضار بالشرقية
بعد أن وصلت أسعار البصل في الأسابيع الماضية لأسعار قياسية، انخفضت بشكل ملحوظ بمناطق المملكة خاصة المنطقة الشرقية.
الإحصاء: 417 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة في 2023
حقق الميزان التجاري في المملكة، فائضًا بقيمة 417 مليار ريال في عام 2023، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
"الحج" تعلن عن بدء التسجيل في باقة 3 لحجاج الداخل
أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء التسجيل في باقة 3 للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية لموسم 1445هـ/ 2024 م
ثانيًا - دوليًاارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي إلى 29514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69616 ألف جريح.
"يجب قتل أطفال غزة جميعًا".. تصريحات صادمة لنائب جمهوري أمريكي
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر النائب الجمهوري آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".
الوقت غير مناسب.. تصريح صادم من البيت الأبيض بشأن وقف إطلاق النار في غزة
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت لم يحن بعد لوقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات إنسانية لوصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
طالب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"بفتح ممرات إنسانية آمنة في غزة، لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية، مشيرةً إلى أنها بحاجة لمزيد من الشاحنات والوقود داخل غزة لضمان استمرار وصول الغذاء.
وفاة أحد حراسه.. موكب الرئيس الموريتاني يتعرض لحادث سير
كشفت تقارير إعلامية، مساء أمس الخميس، عن تعرض موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس.
البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إنه "إذا لم تنته الحرب فلن تكون هناك عملية سياسية" في البلاد.
الخارجية الأمريكية تعلق على هدية بوتين لرئيس كوريا الشمالية
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على هدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
بعد فيضانات الخمور.. شخص يريق 60 ألف لتر من النبيذ في هذه الدولة
التقطت كاميرات المراقبة اقتحام شخص مجهول أحد مصانع الخمور، حيث قام يفتح صنابير خزانات النبيذ ليسكب محتواها في مستودع بمصنع للنبيذ بمدينة كاستريلو دي دويرو الإسبانية.