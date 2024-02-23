عاجل.. العالم في أسبوع.. تخفيضات موسم شهر رمضان وعيد الفطر وانخفاض أسعار البصل بالمملكة

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.





أولاً - محليًا



ثانيًا - دوليًا

