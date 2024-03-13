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صحيفة تواصل الالكترونية

البرهان يصل الخرطوم بعد ساعات من استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون

عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
أ أ
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وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني استعادته مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.اضافة اعلان

الجيش السوداني يستعيد مقر الإذاعة والتلفزيون

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني، استعادته مقر "الإذاعة والتلفزيون" بمدينة أم درمان من "قوات الدعم السريع" التي سيطرت على المقر منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل 2023.
وأفاد مجلس السيادة في بيان مقتضب بأن البرهان الذي يتولى منصب القائد العام للجيش "وصل إلى مدينة أم درمان".
ونشر المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك صورا لوصول البرهان إلى أم درمان التي تكررت زيارته لها في الآونة الأخيرة، انطلاقا من المقر المؤقت للحكومة السودانية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.
وتتواصل الحرب في السودان منذ 15 إبريل الماضي بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مخلفة نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

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