العالم في أسبوع.. زيادة متوقعة في الرواتب وموعد صرف راتب شهر فبراير

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًا13 قرارًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.
قرار مهم لمجلس الوزراء بخصوص الشهود والمبلغين عن الجرائم وهؤلاء
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.
بمشاركة 40 دولة.. انطلاق المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض
شهد يوم الاثنين، انطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، والذي تنظمه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني تبدأ.. والنتائج في هذا الموعد
بدأ الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، الخميس، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
"التعليم" تحذر: التحقيق والمساءلة لمصوري إجابات الطلاب
وجهت وزارة التعليم تحذيرا للمعلمين والمعلمات من تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات، وتوعدت مصوري الإجابات بالتحقيق والمساءلة.
قرار بإنشاء نيابة الملكية الفكرية
أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "نيابة الملكية الفكرية".
بـ 861 مليون ريال.. منتج "صح" يغلق جولته الادخارية الأولى لشهر فبراير
أقفل منتج "صح" جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال.
تقرير: 6% زيادة متوقعة في الرواتب بالمملكة
توقع تقرير اقتصادي أن تشهد الرواتب في السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6% خلال العام 2024.
موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي لشهر فبراير 2024
من المقرر أن يتم إيداع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر في 27 من فبراير، وفقًا لجدول صرف الرواتب الذي أعلنته وزارة المالية.
تحذير مهم.. 10 آلاف ريال غرامة مخالفات محطات الوقود
بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.
الإحصاء: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.6% خلال يناير 2024
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ما نسبته 1.6% خلال شهر يناير 2024م، وذلك مقارنة بشهر يناير 2023م.
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في المملكة
ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في المملكة على أساس شهري خلال يناير الماضي، فيما سجل سعر الفيليه الطازج انخفاضا طفيفا.
بدء التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الدراسي الورقي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطالبات يوم الاثنين 12 من فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس..
خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ للحجاج من داخل المملكة
كشفت وزارة الحج عن خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ / 2024م للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة http://Localhaj.haj.gov.sa.
50 % من الذكور ينامون أثناء القيادة بالمملكة.. تعرف على السبب
كشفت دراسة بحثية، أن 50% من قائدي المركبات الذكور في المملكة يشعرون بالنعاس أثناء القيادة، مقارنة بـ 32% من الإناث، اعتمادًا على إحصائية أجريت خلال الـ 6 أشهر السابقة.
سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميًا.. التفاصيل
أظهرت إحصائيات حديثة، أن المملكة تحتل مركزًا متأخرًا من حيث سن التقاعد من العمل، حسب بيانات نشرتها مؤسسة اقتصاديات التداول المتخصصة بتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات لـ196 دولة حول العالم،
ثانيًا - دوليًاوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن
أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، عن وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، بعد أن شعر بتوعك بعد المشي وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.
مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية
صدر اليوم الخميس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.
ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 130 على التوالي إلى 28.473 شهيدًا، والجرحى إلى 68.146 معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
بعد إنقاذهم في صحراء ليبيا.. عائلة سودانية تكبر وتهلل فرحا بالنجاة
تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ عائلة سودانية مفقودة في الصحراء الليبية.
اليونان.. مصري سرحوه من العمل فارتكب مجزرة ثم تخلص من حياته
أقدم مصري يعمل في اليونان على ارتكاب مجزرة مروعة، حيث قتل ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية لأثينا، قبل أن يتخلص من حياته.
البنتاجون يوثق عمليات فساد في نقل الأسلحة للنظام الأوكراني
وثق المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعمال فساد خلال عمليات تدقيق المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
باكستان.. أحزاب سياسية تتفق على تشكيل حكومة ائتلافية
توصلت أحزاب سياسية في باكستان، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.
مدير "الصحة العالمية": المرض X قد ينتشر قريبًا.. وسندفع الثمن باهظًا
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن العالم ليس مستعدًا لمواجهة جائحة جديدة قد تكون أسوأ بكثير من كوفيد -19.