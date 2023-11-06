الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تبكير صرف حساب المواطن ووظائف بوزارة الداخلية ونيوم

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

إيداع حساب المواطن في هذا الموعد.. 4 خطوات لمعرفة قيمة استحقاقك
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 في حسابات المستفيدين يوم الخميس، الموافق 9 من نوفمبر. 

التقديم اليوم.. شروط القبول بوظائف المدن الطبية في وزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف المدنية في برنامج المدن الطبية، وذلك وفق التفاصيل التالية:

توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار وسيول على الرياض و8 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة
استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الاثنين السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الرياض والمدينة المنورة.

السجن والغرامة المليونية.. 82 ألف متهم بالاعتداء على أشخاص في 2022
في إحصائية صادمة، قفز عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على الأشخاص 39.35% بين العامين الماضيين.

إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران لمدة 5 سنوات
قال المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، إن  الجامعة عاقبت عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة 5 سنوات,

بعضها بدون خبرة.. 400 وظيفة شاغرة بنيوم بمختلف التخصصات
أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من (400) وظيفة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) في مختلف المجالات والتخصصات.

كيف تكتشف أن سيارتك تتجسس عليك؟ 7 نصائح لحماية خصوصيتك
هل سألت نفسك من أفشى معلوماتك الشخصية وخصوصيات حياتك؟ قبل أن يذهب بك الشك إلى صديق أو قريب هل فكرت أن سيارتك قد تكون هي الفاعل لهذه الجريمة حقًا؟

طبيبة تكشف سبب التهاب المثانة .. ولماذا تصاب به النساء أكثر من الرجال؟
قالت الدكتورة ألينا مدفيديفا أخصائية أمراض المسالك البولية إن سبب التهاب المثانة في 90 بالمئة من الحالات هو بكتيريا الإشريكة القولونية وبسبب خصائص جسم المرأة يمكن أن تدخل هذه البكتيريا المثانة وتخرج عادة من جسمها مع البول. ولكن في ظروف معينة، يمكن أن تعلق على جدار المثانة، وتتكاثر وتسبب التهابا فيها.

دراسة جديدة.. السكريات تهدد النساء بسرطان الكبد
كشفت دراسة جديدة أن تناول المشروبات السكرية لا يرتبط فقط بزيادة المخاطر الصحية، كزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن أيضًا الإصابة بسرطان الكبد.

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