عاجل.. التقديم اليوم.. شروط القبول بوظائف المدن الطبية في وزارة الداخلية

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كشفت وزارة الداخلية عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف المدنية في برنامج المدن الطبية، وذلك وفق التفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية



الشروط العامة



الوثائق المطلوب إرفاقها



طريقة التقديم

