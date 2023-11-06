الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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عاجل.. التقديم اليوم.. شروط القبول بوظائف المدن الطبية في وزارة الداخلية

وظائف فرص شاغرة
وظائف شاغرة
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كشفت وزارة الداخلية عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف المدنية في برنامج المدن الطبية، وذلك وفق التفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية

1 – تمريض.
2 - أخصائي نفسي.
3 - أخصائي اجتماعي.
4 - أخصائي نفسي اكلينيكي.
5 - طبيب نائب طب الأسرة.
6 - طبيب استشاري طب الأسرة.
7 - طبيب استشاري طب نفسي.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
- توفر تصنيف مهني ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية.

الوثائق المطلوب إرفاقها

- السيرة الذاتية
- صورة الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
- صورة سارية من التصنيف المهني "من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية".

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/4/22هـ من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/5/2هـ.

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