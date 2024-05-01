الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام بسبب الأمطار الغزيرة

797
إغلاق الأفاق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، فقد تقرر إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام؛ وذلك نظرًا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.اضافة اعلان


إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام

وأوضحت عبر حسابها في منصة إكس، أن الإغلاق تم احترازيًّا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسوف يتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس.


وأكدت أن الفِرَق تُوَاصل أعمالها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية؛ حيث تباشر مواقع تجمعات المياه في الأماكن غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وكذلك البلاغات فور ورودها والعمل على معالجتها.


على جميع المواطنين والمقيمين، الحذر والحيطة

وتأمل أمانة المنطقة الشرقية من جميع المواطنين والمقيمين، الحذر والحيطة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما تدعو الأمانة جميعَ المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي طارئ من خلال مركز البلاغات 940.

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل

لدي مخالفة قبل تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟.. توضيح من المرور

مع تعليق الدراسة الحضورية اليوم.. تعرف على طريقة الدخول إلى منصة مدرستي

عاجل.. تعليق الدراسة في هذه المدارس والجامعات والكليات اليوم بسبب الظروف الجوية

غدًا.. آخر موعد لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس الحكومية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GLRf4oUWIAAxZP- 1:10 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

كميات أمطار غير مسبوقة في "منيفة" بالشرقية.. وتحذير من الأرصاد

طريق الدمام السريع 12:57 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

طقس الشرقية.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطريق "الدمام -الرياض" السريع؟

6767 10:27 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تأثيرات منخفض المطير.. شاهد السيول تجري أنهارًا في شوارع الدمام

667غ 9:22 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

صباح اليوم.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة على حفر الباطن