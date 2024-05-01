إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام بسبب الأمطار الغزيرة

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، فقد تقرر إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام؛ وذلك نظرًا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.







إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام



على جميع المواطنين والمقيمين، الحذر والحيطة



وأوضحت عبر حسابها في منصة إكس، أن الإغلاق تم احترازيًّا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسوف يتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس.وأكدت أن الفِرَق تُوَاصل أعمالها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية؛ حيث تباشر مواقع تجمعات المياه في الأماكن غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وكذلك البلاغات فور ورودها والعمل على معالجتها.وتأمل أمانة المنطقة الشرقية من جميع المواطنين والمقيمين، الحذر والحيطة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما تدعو الأمانة جميعَ المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي طارئ من خلال مركز البلاغات 940.