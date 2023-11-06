السجن والغرامة المليونية.. 82 ألف متهم بالاعتداء على أشخاص في 2022

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في إحصائية صادمة، قفز عدد المتهمين في قضايا الاعتداء على الأشخاص 39.35% بين العامين الماضيين.

وبلغ عدد المتهمين في 2021 نحو 55.127 متهمًا، بينما ارتفع إلى 82.135 متهمًا في 2022، بإجمالي 42.800 قضية، وبواقع 117 متهمًا يوميًا. اضافة اعلان

واستنادًا إلى تقرير رقمي صادر من النيابة العامة، بلغت قضايا الاعتداء على الأشخاص في 2021 نحو 42.476 قضية، وزادت في 2022 بـ324 قضية بإجمالي 42.800 قضية.، وفقًا لصحيفة "الوطن"





عقوبة المتهم



اعتداء عمد



الاعتداء اللفظي



نص القانون على العديد من الإجراءات في حالات الاعتداء على الأشخاص.وفي حال الاعتداء على أي شخص جسديًا أو لفظيًا، يعاقب المعتدي بعقوبة رادعة تصل للسجن 10 سنوات.إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وكذلك يخضع لعقوبات تعزيزية صادرة من القاضي المسؤول عن القضية.أما الإجراءات القانونية المتخذة في حالة الاعتداء بالضرب على شخص ما، فتشمل: عقوبة الضرب باليد بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام، هي السجن على أن يكون الاعتداء عمد ما دون النفس.وإذا نتج عنه تعطيل منفعة، أو زوال عضو، أو جزء منهما، أو أي إصابة تصل مدة الشفاء منها إلى ما يزيد عن 15 يومًا..فإن لم يتنازل صاحب الحق المعتدى عليه، فإن عقوبة الضرب بالعصا أو بأداة حادة ليست مساوية لعقوبة الضرب بغيرهما؛ لأن الضرب بهما من الممكن أن يؤدي إلى عاهة دائمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت، لذلك يستحق عقوبة أقسى كونه يمس حياة الأشخاص ويشكل خطرًا عليها..ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال والتي يقدرها القاضي المطلع على القضية، وفي بعض الحالات قد يمتد الحكم ليصل إلى الجلد.يعاقب القانون المعتدي بضرب الوجه فعلى عكس اعتقاد البعض، فصفع الوجه هو جريمة ولا يشترط في هذه الحالة تحديد الشخص (المعتدى عليه) مثل أن تكون الزوجة، أو الابنة، أو الأخت، لأن الفعل واحد بغض النظر عن هوية الشخص المعتدى عليه.وحدد النظام العقوبات المترتبة على ضرب الزوجة، وفقًا لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء، والتي تبدأ بفرض غرامة مالية لا تتعدى 50 ألف ريال، إذ يترك التقدير للقاضي على حسب كبر القضية وإن كان الضرر كبيرًا أم لا.وعقوبة الضرب البسيط من الجرائم التي تتطلب التوقيف باعتباره اعتداء عمد ما دون النفس، ففي هذه الحالة من الممكن أن يحصل صلح بين الطرفين بشكل ودي إن كانت المسألة بسيطة، وذلك مقابل مبلغ مالي (كتعويض).ومن ناحية أخرى إن كانت الحادثة بسيطة ولم يقم المعتدى عليه برفع دعوى ضد المعتدي في هذه الحالة ستقوم النيابة بالفصل في التهمة، كما ستصدر حكم التوقيف على المعتدي.عقوبة الاعتداء اللفظي كبيرة قد تصل للسجن أو الجلد وفقًا للشريعة الإسلامية وأيضًا دفع تعويض مادي عن الضرر النفسي نتيجة الاعتداء اللفظي.ووفقًا للمادة رقم 306 فإن التعدي اللفظي يقلل من شرف المتعدي عليه.ومن أشكال التعدي اللفظي الذي يتم معاقبة الجاني عليه، الإذلال والذم والشتم والتهديد والرهاب النفسي وتقليل شأن الآخر وتوجيه الاتهامات له.كما يعد كل من القذف والتشهير وتجاهل الآخر وتشويه السمعة والإفادات الكاذبة المتعمدة بحق شخص ما نوعًا من أنواع العنف النفسي.الاعتداء على الأشخاص النيابة العامة عقوبة الاعتداء على الأشخاص السجن الغرامة الضرب باليد الضرب بالعصا الاعتداء العمد الاعتداء اللفظي أخبار السعودية آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم