الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس
حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» 5 خطوات ضمن آلية التعامل مع الحالات المعدية في المدارس، رغم طمأنة تجمع مكة المكرمة الصحي بعدم تسجيل أي حالات إصابة بمرض التيفوئيد في المدارس، إثر إشاعات عن انتشار المرض.

توجيه من المجلس الأعلى للقضاء بشأن قضايا التستر التجاري
وجه المجلس الأعلى للقضاء بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.

ضباب على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

تحذير من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة
يستخدم دهان "هاي كوين" لعلاج حالات تصبغ البشرة والبقع الجلدية مثل آثار حب الشباب، والكلف، والنمش.

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة
استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم
أعلن وزير الخارجية الأردني إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة اليوم الأربعاء.

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه
البق حشرة تتغذى على دماء الحيوانات والبشر، يبلغ حجمها تقريبًا حجم بذرة التفاح، ويمكن أن يشق طريقه إلى أي مكان في أي منطقة بالعالم، لكنه يتركز خصوصًا في المنازل وأماكن الإقامة. 

لا يملك شهادة جامعية.. محام "مزيف" يكسب كل قضاياه في المحاكم
اعتقلت السلطات المختصة في كينيا، مؤخرًا، شابًا تمكن من انتحال صفة محام والفوز بجميع القضايا التي ترافع فيها، مما جعل رجل أعمال يعرض أن يدفع مبلغ كفالة مقابل إطلاق سراحه، وفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

"الخثلان" يكشف عن دعاء جامع نافع في دفع البلاء
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن دعاء جامع نافع في دفع البلاء.

اقرأ أيضا

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب
10:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس

درجات الحرارة
10:16 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أعلاها 39.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

F8qf1VJWYAAwj-u
8:34 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على الجوف

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
8:11 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"البلدية": خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية

اقرأ أيضا

لـ 48 ساعة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض جوي مداري على أجواء المملكة

ضباب على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

توجيه من المجلس الأعلى للقضاء بشأن قضايا التستر التجاري

تحذير من الأرصاد لأهالي مكة والجوف: أمطار وأتربة تستمر لساعات

شرطة الرياض توضح تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي يدعي وجود خلاف مع آخر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:20 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية وسبب "نقصان" حساب المواطن

أهم 10 9:17 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور

أهم 10 9:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. مسؤول لمراقبة حافلات المدارس وإجراءات لمواجهة فيروس نيباه

أخبار السعودية 1:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة دراسية مطوّلة وموعد دعم سكني و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-10-18 at 12.00.15 AM
12:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وصول رئيس وزراء سنغافورة إلى المملكة لحضور "قمة الرياض"

مطارات جدة
11:27 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

وزارة التجارة
11:10 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

التجارة: المنطقة الشرقية ثالث أكبر مناطق المملكة في عدد السجلات بـ 210 آلاف سجل تجاري

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الشؤون البلدية
11:03 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث

حساب المواطن
10:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيفية إضافة تابع جديد إلى حساب المواطن

أهم 10
9:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

اخطاء النوم
9:49 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

كيف تتخلص من الشعور بالضيق صباحًا في بعض الأيام؟

هاي كوين
9:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

بق الفراش
8:20 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه