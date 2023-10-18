10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس
حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» 5 خطوات ضمن آلية التعامل مع الحالات المعدية في المدارس، رغم طمأنة تجمع مكة المكرمة الصحي بعدم تسجيل أي حالات إصابة بمرض التيفوئيد في المدارس، إثر إشاعات عن انتشار المرض.
توجيه من المجلس الأعلى للقضاء بشأن قضايا التستر التجاري
وجه المجلس الأعلى للقضاء بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.
ضباب على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
تحذير من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة
يستخدم دهان "هاي كوين" لعلاج حالات تصبغ البشرة والبقع الجلدية مثل آثار حب الشباب، والكلف، والنمش.
الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.
عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة
استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل جميع مناطق قطاع غزة.
الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم
أعلن وزير الخارجية الأردني إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة اليوم الأربعاء.
حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه
البق حشرة تتغذى على دماء الحيوانات والبشر، يبلغ حجمها تقريبًا حجم بذرة التفاح، ويمكن أن يشق طريقه إلى أي مكان في أي منطقة بالعالم، لكنه يتركز خصوصًا في المنازل وأماكن الإقامة.
لا يملك شهادة جامعية.. محام "مزيف" يكسب كل قضاياه في المحاكم
اعتقلت السلطات المختصة في كينيا، مؤخرًا، شابًا تمكن من انتحال صفة محام والفوز بجميع القضايا التي ترافع فيها، مما جعل رجل أعمال يعرض أن يدفع مبلغ كفالة مقابل إطلاق سراحه، وفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
"الخثلان" يكشف عن دعاء جامع نافع في دفع البلاء
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن دعاء جامع نافع في دفع البلاء.