10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل
يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل – البنين والبنات.
القصة كاملة.. محكمة جدة تأمر بإخلاء مدرسة أهلية
صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر عن المحكمة العامة بإخلاء مدرسة أهلية في جدة، واكتسب الحكم الصفة القطعية وأحيل لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات.
تصل لـ50 ألف ريال.. "البلدية" تطبق 351 مخالفة في جدول الجزاءات المحدث.. اليوم
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأحد، تطبيق جدول الجزاءات للمخالفات البلدية المحدث، الذي يضم 351 مخالفة.
منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
الكيلو بـ 295 ريالاً.. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار التمور
شهد مزاد موسم الصرام في مدينة الملك عبدالله للتمور في الأحساء، بيع أغلى صفقة تمور بـ295 ريالاً للكيلوجرام الواحد بما يعادل 71 ألف ريال لمقدار يساوي 240 كلجم.
الأونروا: مليونا شخص في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا ) من أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.
سوريا.. الاحتلال يقصف مطار حلب الدولي ويخرجه عن الخدمة
أعلن التلفزيون السوري خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارة جوية قوات الاحتلال.
منها الخوف والكآبة.. كيف نحافظ على "الصحة النفسية" خلال الكوارث والحروب؟
يتعرض البشر إلى العديد من الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وفيضانات بشمال شرق ليبيا، وزلزال بالمغرب، بالإضافة إلى الحرب في السودان، والآن الحرب بين إسرائيل وغزة.
هذه الدولة تمنح "الضوء الأخضر" لأول سيارة أجرة طائرة في العالم
منحت الصين رسميًا أول شهادة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما يشكّل إشارة إلى إمكان إعطاء ضوء أخضر قريبًا للبدء بالاستخدام التجاري لهذه المركبات في هذا الدولة الآسيوية العملاقة.
مواصفات قياسية.. "شاومي 14 برو" مفاجأة الأسواق في 2024
كشفت التسريبات عن عدد من مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro القادم من شركة شاومي الصينية، والمتوقع أن ينافس ضمن أفضل الهواتف الذكية للعام 2024.