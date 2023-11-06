الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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عاجل.. بعضها بدون خبرة.. 400 وظيفة شاغرة بنيوم بمختلف التخصصات

نيوم
نيوم
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أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من (400) وظيفة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) في مختلف المجالات والتخصصات.

التخصصات المتاحة:اضافة اعلان


- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف قانونية
- وظائف تقنية
- وظائف تعليمية
- وظائف هندسية

المؤهلات المستهدفة:


- الدبلوم أو ما يعادله
- البكالوريوس فأعلى
مزايا العمل في مشروع نيوم:
- رواتب تنافسية.
- سكن مجاني.
- نقل مجاني.
- تذاكر وبدل سفر سنوي.
- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
- تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.
- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).
- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
- إجازة سنوية 30 يوماً.
- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.

طريقة التقديم:


وأشارت شركة نيوم، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة في مشروع نيوم من خلال رابط التقديم التالي بكل سهولة : "اضغط هنا".

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