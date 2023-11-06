الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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عاجل.. توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول على عدة مناطق بالمملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 9 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

تشكل الضباب على 4 مناطق

كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل، القصيم، سواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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