عاجل.. إيداع حساب المواطن في هذا الموعد.. 4 خطوات لمعرفة قيمة استحقاقك

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 في حسابات المستفيدين يوم الخميس، الموافق 9 من نوفمبر.

ويأتي تبكير الإيداع قبل يوم واحد من موعد الإيداع الشهري، الأمر الذي عزاه البرنامج إلى موافقة العاشر من الشهر ليوم عطلة (الجمعة). اضافة اعلان

وقال إنه "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)"، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج.





خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

