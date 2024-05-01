تحذير عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين

حثت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة على توخي الحذر، في ظل الحالة المطرية المرتقبة يومي الخميس والجمعة.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس:": نظرًا للحالة الجوية المطرية (في) دبي والإمارات الشمالية يومي الخميس والجمعة ٢-٣ مايو ٢٠٢٤م، فإنها تأمل من كافة المواطنين والمواطنات اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة".
ودعت في حالة الطوارئ إلى التواصل مع القنصليةعلى الأرقام التالية:
هاتف القنصلية: 0097143778300
هاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة: 00971504522258
البريد الإلكتروني للقنصلية: [email protected]
عنوان القنصلية: شارع السيف منطقة الحمرية دبي.
نظراً للحالةالجويةالمطريةدبي والإمارات الشماليةيومي الخميس والجمعة ٢-٣ مايو ٢٠٢٤م، فإنها تأمل من كافة المواطنين والمواطنات اتخاذ الحيطةوالحذر والالتزام بالتوصيات الصادرةمن الجهات المختصةفي الدولة.وفي حالة الطوارئ لا سمح الله، التواصل مع القنصليةعلى الأرقام التالية،حفظ الله الجميع pic.twitter.com/T26fXaAWJu— القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) May 1, 2024
أمطار متوسطة إلى غزيرةوكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات قد أعلن أن الدولة ستشهد اعتبارًا من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.
وفي يومي الجمعة والسبت، قال إنه من المتوقع أن تقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية .
تأهب للتعامل مع الأمطار المتوقعةفي غضون ذلك، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.
وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.
إضافةً إلى ذلك تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض.
على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.
كما قررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية. وأهابتا بالجمهور بالابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر، في هذا الوقت حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وضرورة اتباع كافة الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.