عاجل.. إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران لمدة 5 سنوات

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قال المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، إن الجامعة عاقبت عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة 5 سنوات,





تحويله للعمل الإداري: اضافة اعلان





أول انتخابات طلابية

قنوات اتصال فعالة مع الطلاب



مواكبة احتياجات سوق العمل



تعزيز مستوى التعليم والتدريب



أعلى معايير الجودة



تعزيز التعاون مع القطاع الخاص



وأضاف متحدث الجامعة في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" إنه تقرر أيضا تحويله إلى العمل الإداري؛ وذلك لإخلاله بواجباته الوظيفية.جاء ذلك في وقت تشهد فيه جامعة نجران إجراءات أول انتخابات طلابية في تاريخها، إذ بدأت كلية إدارة الأعمال بالجامعة استقبال طلبات المرشحين لمجلسها الطلابي بهدف تفعيل الدور المناط بهم في تنمية مهاراتم القيادية وإشراكهم في اتخاذ قرارات الكلية وتحسين خدماتها.وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية الكلية لإتاحة قنوات اتصال فعالة مع الطلاب، والاستفادة من آرائهم وتوجهاتهم في رسم سياساتها وبرامجها الأكاديمية والطلابية.وأوضح عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور سالم آل فايع، أن انتخاب مجلس طلابي يضمن تمثيل الطلاب بشكل فاعل، الأمر الذي يسهم في تعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه قضايا زملائهم وخلق بيئة جامعية مشجعة على مبدأ المشاركة.وبيّن أن اللجنة المنظمة وضعت معايير واضحة للترشح والانتخاب، تأخذ في الاعتبار تحقيق مبدأي الشفافية والمساواة، فيما تتولى لجنة مستقلة مراقبة التصويت وإعلان النتائج.وتوفر جامعة نجران مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في مجالات الهندسة، والعلوم، والطب، والعلوم الإدارية والإنسانية؛ بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل وتزويد الطلاب والمتدربين بفرص التعلم المستمر.وأوضح عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور محمد أبو حسين، أن هذا الإنجاز يتوج جهود الجامعة المتواصلة نحو تعزيز مستوى التعليم والتدريب وتطوير الكوادر البشرية.ويعكس أعلى معايير الجودة في برامج الجامعة التعليمية والتدريبية؛ لضمان تقديم أفضل البرامج التدريبية الرائدة.كما تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة برامج الجامعة مع متطلبات التنمية وسوق العمل.يأتي مع توجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ومتابعته المستمرة نحو الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في الجامعة.