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شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة

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سيول الأفلاج بالرياض
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الاثنين السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الرياض والمدينة المنورة.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في الأفلاج بالرياض، بالتزامن مع سيول السديرة بمنطقة المدينة.


أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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