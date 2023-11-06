شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح
اليوم الاثنين السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الرياض والمدينة
المنورة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في الأفلاج بالرياض، بالتزامن مع سيول السديرة بمنطقة المدينة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيل كرز الاحمر غرب #الافلاج
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
متابعة | عبدالله بن مشعي
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أمطار
وسيول على الرياض و8 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 6, 2023
سيول السديرة غرب اليتمة
جنوب #المدينة_المنورة
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
متابعة | ابورامي الحربي
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