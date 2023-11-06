شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الاثنين السيول الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الرياض والمدينة المنورة. اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار في الأفلاج بالرياض، بالتزامن مع سيول السديرة بمنطقة المدينة.





سيل كرز الاحمر غرب

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

متابعة | عبدالله بن مشعي

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. pic.twitter.com/5IbUToOLXG 🔴 فيديوسيل كرز الاحمر غرب #الافلاج الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ متابعة | عبدالله بن مشعي November 6, 2023





أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق





سيول السديرة غرب اليتمة

جنوب

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

متابعة | ابورامي الحربي

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. pic.twitter.com/in8k5XJlbi 🔴 فيديوسيول السديرة غرب اليتمةجنوب #المدينة_المنورة الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ متابعة | ابورامي الحربي November 6, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.