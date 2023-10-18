أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رفض المملكة القاطع للأعمال العدائية في غزة.
الطلبات على صكوك صندوق الاستثمارات العامة تقارب 20 مليار دولار
ذكرت مصادر مطلعة أن إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية بلغ 20 مليار دولار.
توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الأقساط الشهرية التي يتم خصمها من المستفيدين.
تحذير من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول
يستعد الراصدون، اليوم الأربعاء، لرصد ظاهرة نادرة تتمثل في تحرُك القمر أمام نجم قلب العقرب بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب.
إنذار أحمر .. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
مكافأة 7 آلاف ريال.. "السوق المالية" تعلن برنامج تهيئة الخريجين المنتهي بالتوظيف
أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التسجيل في (برنامج تهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف.
المحتوى المحلي" توقع 12 اتفاقية.. عوائدها 500 مليون ريال وتوفر 160 وظيفة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية كـ "شريك نجاح" لهذه النسخة، وذلك من تاريخ 16 - 19 أكتوبر 2023م.