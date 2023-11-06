دراسة جديدة.. السكريات تهدد النساء بسرطان الكبد

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كشفت دراسة جديدة أن تناول المشروبات السكرية لا يرتبط فقط بزيادة المخاطر الصحية، كزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن أيضًا الإصابة بسرطان الكبد. اضافة اعلان





خطر الإصابة بسرطان الكبد





الإصابة نسبة 85%





تناول السكريات بعد سن اليأس





إصابة 207 نساء بسرطان الكبد



وأظهرت الدراسة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلة «JAMA»، أن الاستهلاك اليومي لمثل هذه المشروبات يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن مشروبًا سكريًا أو أكثر يوميًا معرضات لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 %، مقارنة بغيرهن من اللواتي لم يتناولن المشروب.تشمل المشروبات المحلاة بالسكر المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة ومشروبات الطاقة وحتى الشاي والقهوة المحلاة.وقيمت الدراسة القائمة على الملاحظة تناول المشروبات السكرية لـ 100 ألف امرأة بعد سن اليأس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وتمت متابعتهن لأكثر من 20 عامًا لتحليل حالات الإصابة بالسرطان والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن.ومن بين المشاركات، أصيبت 207 نساء بسرطان الكبد وتوفيت 148 بسبب أمراض الكبد المزمنة.