دراسة جديدة.. السكريات تهدد النساء بسرطان الكبد

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كشفت دراسة
جديدة أن تناول المشروبات السكرية لا يرتبط فقط بزيادة المخاطر الصحية، كزيادة
الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب، ولكن أيضًا الإصابة بسرطان الكبد.
وأظهرت الدراسة،
التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلة «JAMA»، أن الاستهلاك اليومي لمثل هذه المشروبات
يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد
المزمنة.
خطر الإصابة بسرطان
الكبد
وجد الباحثون أن
النساء اللواتي تناولن مشروبًا سكريًا أو أكثر يوميًا معرضات لخطر الإصابة بسرطان
الكبد بنسبة 85 %، مقارنة بغيرهن من اللواتي لم يتناولن المشروب.
الإصابة نسبة
85%
تشمل المشروبات المحلاة بالسكر المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة ومشروبات الطاقة وحتى الشاي والقهوة المحلاة.
وقيمت الدراسة
القائمة على الملاحظة تناول المشروبات السكرية لـ 100 ألف امرأة بعد سن اليأس في
جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تناول السكريات
بعد سن اليأس
وتمت متابعتهن لأكثر من 20 عامًا لتحليل حالات الإصابة بالسرطان والوفاة من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن.