10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغرامات ضخمة للعبث بعدادات الكهرباء

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي مشمولاً بالزيادة الجديدة
بدأ، قبل ساعات، إيداع معاش الضمان الاجتماعي – الدفعة 23 لشهر نوفمبر - وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء.
5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية بمعاش الضمان الاجتماعي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي تقديم اعتراض على عدم الأهلية والاطلاع على نتيجة الاعتراض المقدم من خلال الخطوات التالية.
لمن يمارس نشاطًا تجاريًا.. هذا هو شرط حصولك على دعم حساب المواطن
اشترط حساب المواطن على من يمارس نشاطًا تجاريًا الإفصاح عن ذلك ضمن بياناته الشخصية في برنامج الدعم.
غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول
يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، غدًا الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
غرامات ضخمة تنتظر العابثين بعدادات الكهرباء.. تعرف عليها
ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء المتسبب في مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية بالتعويض عن جميع الأضرار بما في ذلك قيمة الاستهلاك.
"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية.
انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
بسبب مجازر غزة.. دولة ثانية تعلن عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني
بعد أيام من إعلان كولومبيا قطع علاقتها مع دولة الاحتلال وطرد سفيرها، أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
احذر منها.. حيلة تخترق حسابك على "واتساب" وبياناتك المصرفية
قد يتم اختراق حسابك على تطبيق الدردشة "واتساب" من دون أن تعلم! وقد يتم الوصول إلى أسرارك الشخصية وحساباتك المصرفية بسبب حيلة بسيطة يلجأ إليها بعض المتسللين.
"ابني يكره الذهاب للمدرسة صباحًا".. الأسباب والعلاج
يجد بعض الآباء والأمهات صعوبة في إيقاظ أبنائهم للذهاب إلى مدارسهم في الصباح، حيث أصبح معظمهم من هواة السهر والنوم في فترة الصباح، لذلك لا يرغبون بالاستيقاظ مبكرًا للدراسة.
السكر بريء.. السبب الحقيقي وراء تصرفات الأطفال المفرطة بعد تناول الحلوى
يُعتقد منذ فترة طويلة أن السكر هو محفز للسلوك المفرط النشاط لدى الأطفال.