احذر منها.. حيلة تخترق حسابك على "واتساب" وبياناتك المصرفية

أ أ

قد يتم اختراق حسابك على تطبيق الدردشة "واتساب" من دون أن تعلم! وقد يتم الوصول إلى أسرارك الشخصية وحساباتك المصرفية بسبب حيلة بسيطة يلجأ إليها بعض المتسللين. اضافة اعلان





كيف يتم اختراق حسابك؟



كشف أسرارك وحساباتك المصرفية



وحذر خبراء للأمن السيبراني من هذه العمليات التي تحتال على حسابات وأموال المستخدمين من خلال تطبيق الدردشة واتساب، حيث يتم اختراق الضحايا دون علمهم.وتستهدف عمليات الاحتيال مستخدمي نسخة الويب WhatsApp Web الخاصة بتطبيق واتساب، حيث يتم خداع المستخدمين من خلال نسخ مزيفة للتطبيق وتشجع المستخدمين على تثبيتها.وينقر الضحايا على نتائج البحث القليلة الأولى التي تنتجها محركات البحث على الإنترنت دون التحقق من عناوين URL، ثم تضم هذه المواقع رمز QR حقيقي مأخوذ من الموقع الرسمي، مما يسهل خداع المستخدمين.وعندما يقوم الضحايا بمسح رموزQR ، تصبح مواقع الويب غير مستجيبة ولا يتم نقلهم إلى صفحة WhatsApp Web الرسمية، ويتمكن المحتالون بتضمين رموز QR للوصول عن بعد إلى حسابات واتساب الخاصة بالضحايا.وعقب ذلك، يبدأ المستخدمون في استلام طلبات من مواقع أخرى يطلبون فيها التفاصيل الشخصية وبيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت، وفي بعض الحالات، يطلبون تحويل الأموال إلى حساب مصرفي.