10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. مسؤول لمراقبة حافلات المدارس وإجراءات لمواجهة فيروس نيباه

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد حادثة دهس طالب.. إلزام المدارس بمسؤول لمراقبة الحافلات
رفعت الإدارات التعليمية من مستويات الأمان والسلامة داخل الحافلات المدرسية، لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس.
حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص
شهدت محافظة تنومة (الإثنين)، حادثا مروعا لانقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص أثناء عودتهنّ إلى مركز بلّسمر.
4 أعراض و3 طرق للوقاية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وإجراءات المملكة لمواجهته
برزت المخاوف من فيروس نيباه الذي انتشر في الهند مؤخرًا، من احتمالية انتقاله إلى دول أخرى من بينها المملكة، وإمكانية تحوله إلى وباء جديد، على غرار كوفيد – 19.
"التأمينات" تُحذر من فرض غرامات بنسبة 12% في هذه الحالة
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحذيرًا مهمًا من فرض غرامات بنسبة 12% في حال عدم التسديد المنتظم.
منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا على 9 مناطق بالمملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة
كشف الدكتور علي رضائي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بمركز سيدارز سيناي بلوس أنجليس أن الغازات ذات الرائحة الكريهة تبدأ عادة بالكربوهيدرات وخاصة تلك غير القابلة للذوبان والتي تمر عبر المعدة والجهاز المعوي العلوي دون امتصاصها.
الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟
مع ازدياد حدة التوتر بين الهند وكندا، ووصول العلاقات بين البلدين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، أبلغت السلطات في نيودلهي، كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.
سطو مسلح على عضو بالكونجرس وسرقة سيارته في قلب واشنطن
استمرارًا لمسلسل الجرائم داخل المجتمع الأمريكي، تعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، لهجوم من ثلاثة رجال مسلحين بالقرب من مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن.
بالخطوات.. كيف تساعد أجهزة آيفون الحديثة في تشخيص حالة سيارتك؟
أدرج عملاق التكنولوجيا شركة "أبل" الأمريكية، بعض البرامج في أجهزة آيفون الحديثة، تمكنها من تشخيص حالة السيارة، والوقوف على أهم المشكلات التي تظهر فيها.
بالخطوات.. أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب
يحتوي تطبيق الدردشة واتساب(WhatsApp)، على ميزة تتيح لك مشاركة موقعك المباشر مع الآخرين في الوقت الفعلي، لتكون على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.