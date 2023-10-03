أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:قررت وزارة التعليم، صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية.أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 28 مخالفًا لنظام البيئة.أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا فيما يتعلق بشروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي.ألزم حساب المواطن، أصحاب الأصول العقارية بالإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.كشف تقرير وزارة الصحة عن عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية للعام الماضي، حيث بلغ 18.658 قضية، بواقع 21 خطأ يومياً.أعلنت وزارة التجارة استدعاء مركبات لينكون "Continental" ومركبات فورد "Super Duty" من إنتاج الفترة من 2020 و 2017، وذلك لخلل في الكاميرا الخلفية.أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.