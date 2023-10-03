الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب لهؤلاء الطلاب.. تعرف على الشروط

قررت وزارة التعليم، صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية.

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

300 ألف ريال غرامة.. الأمن يضبط 28 شخصًا ارتكبوا هذا الأمر
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 28 مخالفًا لنظام البيئة.

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا فيما يتعلق بشروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي. 

قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات
ألزم حساب المواطن، أصحاب الأصول العقارية بالإفصاح عن عوائدهم المالية في بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.

21 حالة في اليوم.. عرض مئات الأخطاء الطبية على الجهات الشرعية
كشف تقرير وزارة الصحة عن عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية للعام الماضي، حيث بلغ 18.658 قضية، بواقع 21 خطأ يومياً.

وزارة التجارة تستدعي سيارات "لينكون" و"فورد" لخلل قد يتسبب في وقوع حوادث
أعلنت وزارة التجارة استدعاء مركبات لينكون "Continental" ومركبات فورد "Super Duty" من إنتاج الفترة من 2020 و 2017، وذلك لخلل في الكاميرا الخلفية.

حتى هذا الموعد.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

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