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صحيفة تواصل الالكترونية

عقب دهس طالب.. أولياء أمور يطالبون "التعليم" بهذه الإجراءات (فيديو)

حافلة مدرسية
مخاوف على سلامة الطلاب أثناء تواجدهم في الباص
أ أ
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طالب أولياء أمور طلاب في الدمام بالمنطقة الشرقية بتحسين إجراءات السلامة في حافلات النقل المدرسية.
وجاء ذلك في أعقاب حادثة دهس طالب ووفاته بعد نزوله من حافلة مدرسية ظهر أمس الأحد بحي ضاحية الملك فهد في محافظة البيضاء.اضافة اعلان
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الطالب البراء بن أحمد أبو شقاف تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، مما أدى إلى وفاته.


توفير مشرفين مع السائقين

وقال علي العنزي، ولي أمر طالب، لفضائية "العربية"، إن نجله كان متواجدًا داخل الباص الذي تسبب في الحادثة، لكن الله لطف، مطالبًا وزارة التعليم بتوفير مشرفين مع السائقين يكونون مسؤولين عن سلامة الطلاب. 
وقال غلاب العتيبي، ولي أمر طالب، إن الطلاب لم يعودوا إلى منازلهم عقب حادثة أمس إلا الساعة 2 ظهرًا، حيث لم يكن هناك أي تجاوب مع أسرهم.
وأضاف: "الطلاب البالغ أعمارهم 8 إلى 9 سنوات وجدناهم يبكون"،  متابعًا: "نحن نضع أيادينا على قلوبنا خلال 5 أيام، بسبب خوفنا من الباصات والسائقين".

الاستعانة بسائقين سعوديين

وانتقد غياب إجراءات السلامة في الباصات، فضلاً عن المطالبة بمشرفين فيها، على أن يتم استبدال السائقين الأجانب بآخرين سعوديين "حتى نستطيع أن نتحدث إليهم".
وشاطره الرأي جابر يحيى، ولي أمر طالب، قائلاً: "يصل الأمر إلى حد التشاجر بين الطلاب، نتيجة الزحام والتزاحم، ولم تفدني الشركة المسؤولة عن تسيير الباصات بشيء حتى عند التواصل معها".
وطالب عوض القحطاني، ولي أمر بالاستعانة بسائقين سعوديين بدلاً من السائقين الأجانب الذين يقودون الباصات لأول مرة، "وكم سمعنا عن حوادث الدهس".
واقترح تواجد مشرف إلى جوار السائق يتولى إنزال الطلاب أمام بيوتهم، حيث إنه في بعض الأحيان ينزل الطالب أمام بيت آخر غير بيته.

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