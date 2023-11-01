السكر بريء.. السبب الحقيقي وراء تصرفات الأطفال المفرطة بعد تناول الحلوى

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يُعتقد منذ فترة طويلة أن السكر هو محفز للسلوك المفرط النشاط لدى الأطفال.

وسلط الخبراء الضوء على الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن العلاقة بين الحلوى والسلوك حقيقية، وليس بسبب وجود شيء ما في السكر يجعل الأطفال يتصرفون بشكل سيئ. اضافة اعلان

وكتب جيديون ميرويتز كاتز، عالم الأوبئة في جامعة ولونجونج في أستراليا عبر حسابه في منصة "إكس": "الأدلة غير متراكمة. يظهر العلم بشكل قاطع أن السكر في حد ذاته لا يجعل الأطفال مفرطي النشاط. إن (الخرافة) الحضرية الكبرى هي مجرد (خرافة)".





الإفراط في تناول السكريات



تأثير السكر على سلوك الأطفال



اعتقاد خاطئ



ويحرق البشر السكر للحصول على الطاقة، من خلال قيام الجسم بتحويل السكر الموجود في الطعام بسرعة إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، والذي يتم نقله عبر الدم وتوصيله إلى كل خلية، مما يمنحنا الطاقة.لذا يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكريات البسيطة، خلال فترة زمنية قصيرة، إلى معالجتها بسرعة ويمكن أن يمنحنا زيادة كبيرة في الطاقة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".لكن هذا الارتفاع ينخفض إلى مستوياته الطبيعية بعد فترة زمنية قصيرة نسبيا، وتظهر الدراسات أن هذا لايؤدي إلى سلوك مفرط النشاط لدى الأطفال.وأظهرت دراسات متعددة أجريت في التسعينيات أن السكر ليس له أي تأثير على سلوك الأطفال.ومن أشهرها دراسة أجريت في عام 1994، طلب الباحثون خلالها من الأمهات إما أن يعطوا أطفالهن السكر أو مادة التحلية الاصطناعية، ثم طُلب منهن تقييم فرط النشاط لديهم.وتم إعطاء جميع الأطفال مواد التحلية الاصطناعية، ولكن الأمهات اللاتي قيل لأطفالهن أن لديهم السكر كانوا أكثر عرضة لتصنيفهم على أنهم مفرطي النشاط.وهذا يعني أن السكر في حد ذاته لم يكن السبب وراء فرط نشاط الأطفال في الدراسة، بل كان توقعات الأمهات، مما أدى إلى نبوءة تحقق ذاتها.وكانت توقعات النساء بأن السكر سيجعل أطفالهن يعاني من فرط النشاط تعني بأنهن أكثر عرضة لتفسير السلوك على أنه نشاط مفرط.وقالت الدكتورة صبيحة كانشوالا، أخصائية طب الأطفال العام في مستشفى الأطفال بجامعة لوما ليندا: "لقد مر ما يقرب من 40 عامًا، ولا يزال الناس يعتقدون أن السكريات تجعل أطفالهم نشيطين أو مفرطي النشاط".حتى إن بعض الدراسات أشارت إلى أن العكس هو الصحيح، حيث إن تناول السكر يجعل الناس أكثر تركيزًا وأقل عدوانية وأكثر تحكمًا.وقال الدكتور جيديون ميرويتز كاتز، الذي أوصى بتناولها مع قليل من الملح، إن جميع النتائج تستند إلى أدلة ضعيفة إلى حد ما.وأضاف: "لكنها تجعل فرضية مساواة السكر مع فرط النشاط أقل احتمالاً مما يود معظم الآباء أن يعتقدوه".وقالت الدكتورة ميرويتز كاتز إن التفسيرات الأكثر ترجيحًا هي اجتماعية.إذ يعتقد الناس أن السكر يجعل الأطفال مفرطي النشاط، لذلك عندما يرون أطفالًا مفرطي الإثارة، يفترضون أنهم تناولوا جرعة كبيرة من السكر. وعندما يتناول الأطفال السكر، يتوقع الناس أن يكونوا مفرطي النشاط.وقالت الدكتورة ميرويتز كاتز إنها "حلقة مفرغة من التحيز التأكيدي" والتي لاتنطبق على الدراسات العلمية.وقالت الدكتورة كانتشوالا: "حتى الأطفال يعرفون قوة أدمغتهم. يقولون: "لقد أكلت كل هذه الحلوى، ولن أنام أبدًا!"