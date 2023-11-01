غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول

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يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، غدًا الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ. اضافة اعلان

وتستمر الإجازة من يوم الخميس إلى الأحد.





مواعيد الإجازة والاختبارات الشفهية والعلمية والنهائية



الإجازة الثانية للطلاب هذا العام



10 إجازات رسمية للطلاب



4 إجازات لمدة 5 أيام



جدول الإجازات المطولة



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت عن ما تبقى من الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات والمعلمين، مشيرة إلى مواعيد الإجازة والاختبارات الشفهية والعلمية والنهائية، والتي جاءت كالتالي:1- إجازة نهاية أسبوع مطولة:يوم الخميس 1445/4/18هـ.2- بداية الاختبارات الشفهية والعملية:يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ.3- بداية الاختبارات لنهائية:يوم الأحد 1445/4/28هـ.4- بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول:بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ.وأعلنت وزارة التعليم، عن موعد إجازة نهاية الأسبوع المطوَّلة الثانية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الحالي، والتي تبدأ الأسبوع المقبل.وأوضحت أنه من المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة مطولة يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 من نوفمبر 2023، حيث تعد هذه الإجازة المطولة هي الثانية التي يحصل عليها الطلاب في العام الدراسي الحالي 1445هـ.وحصل الطلاب في مدارس وجامعات المملكة على إجازة مطولة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين في 24 من سبتمبر الماضي.وكشفت الوزارة عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ يوم الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024 ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.وأكدت الوزارة أن الإجازة المطولة الأولى، تبدأ يوم السبت 2 من نوفمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء 5 من نوفمبر 2023 .وبينت أن الإجازة المطولة الثانية، تبدأ يوم السبت 15 من ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء 18 من ديسمبر 2023.وأضافت أن الإجازة المطولة الثالثة، تبدأ يوم السبت 5 من يناير 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 8 من يناير 2024.14‏/10‏/2023.وتابعت أن الإجازة المطولة الرابعة، تبدأ يوم الأحد 24 من شهر شوال 1445، الموافق 3 من مايو 2024.وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.