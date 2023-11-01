لمن يمارس نشاطًا تجاريًا.. هذا هو شرط حصولك على دعم حساب المواطن

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اشترط حساب المواطن على من يمارس نشاطًا تجاريًا الإفصاح عن ذلك ضمن بياناته الشخصية في برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه". اضافة اعلان



وعليكم السلام، يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه ،ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z October 31, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

