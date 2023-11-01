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بسبب مجازر غزة.. دولة ثانية تعلن عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني

شهداء غزة
ارشيفية
أ أ
بعد أيام من إعلان كولومبيا قطع علاقتها مع دولة الاحتلال وطرد سفيرها، أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.اضافة اعلان

جرائم ضد الإنسانية

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي:"الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال".
وأضاف ماماني: "تدين بوليفيا الأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، وتصفها بأنها تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".
وجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، كونها أقدمت على هذه الخطوة عام 2009 احتجاجا على هجمات الاحتلال على قطاع غزة.

وفي عام 2020، أعادت حكومة الرئيسة جانين أنييز آنذاك العلاقات بين البلدين.

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