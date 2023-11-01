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صحيفة تواصل الالكترونية

انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

قطع كابلات الإنترنت
فصل المسارات الدولية يتسبب في قطع الإنترنت عن قطاع غزة
أ أ

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

فصل المسارات الدولية للإنترنتاضافة اعلان

 وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقًا، للفصل مرة أخرى.

استشهاد 8500 فلسطيني

 ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية.

دمار البنية التحتية

بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.

قصف واعتقال

 يذكر أن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت لعدة أيام في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على أحياء متفرقة بالقطاع.
 وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين على الأقل، لدى اقتحامها مدينة بيت لحم.

اقتحام بيت لحم

 وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل, مشيرة إلى أن اقتحام جيش الاحتلال ما زال متواصلا، ما يرجح ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات القادمة.

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