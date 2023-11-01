انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن
انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
فصل المسارات الدولية للإنترنت وأوضحت
الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن الانقطاع نجم عن
تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقًا، للفصل مرة أخرى.
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استشهاد 8500 فلسطيني ومنذ
السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء
نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية.
دمار البنية التحتيةبالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل
والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران
الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.
قصف واعتقال يذكر
أن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت لعدة أيام في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي،
بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على أحياء متفرقة بالقطاع.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين على الأقل، لدى اقتحامها مدينة بيت لحم.