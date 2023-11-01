غرامات ضخمة تنتظر العابثين بعدادات الكهرباء.. تعرف عليها

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ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء المتسبب في مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية بالتعويض عن جميع الأضرار بما في ذلك قيمة الاستهلاك. اضافة اعلان





إصلاح التلف والتعويض عن الأضرار





العبث في عداد قياس الاستهلاك





إزالة المخالفة وإصلاح التلف



ضوابط الإصلاح



ويقوم بإصلاح التلف أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، والمواد المستخدمة، وأجور العمالة والمعدات التي استخدمت و15% تكاليف إشراف ومصاريف إدارية.ووافقت الهيئة على ضوابط تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها مرفق الكهرباء بسبب مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية.وفي حال العبث في عداد قياس الاستهلاك الذي ينتج عنه عطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقًا لآلية معتمدة في هذا الإطار.ويقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها مع مطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة.وعلى مقدم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض، ويتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض في حال الاعتراض إلى حين البت فيها.1ـ إلزام المتسبب بالتعويض عن جميع الأضرار.2ـ 15% تكاليف إشراف ومصاريف إدارية.3ـ دفع قيمة الاستهلاك غير المسجل.4ـ إزالة المخالفة وإصلاح التلف بعد التوثيق.5ـ إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض.6ـ تعليق المطالبة في حال الاعتراض.