الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غرامات ضخمة تنتظر العابثين بعدادات الكهرباء.. تعرف عليها

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
أ أ

ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء المتسبب في مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية بالتعويض عن جميع الأضرار بما في ذلك قيمة الاستهلاك.اضافة اعلان


إصلاح التلف والتعويض عن الأضرار

ويقوم بإصلاح التلف أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، والمواد المستخدمة، وأجور العمالة والمعدات التي استخدمت و15% تكاليف إشراف ومصاريف إدارية.
ووافقت الهيئة على ضوابط تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها مرفق الكهرباء بسبب مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية.


العبث في عداد قياس الاستهلاك

وفي حال العبث في عداد قياس الاستهلاك الذي ينتج عنه عطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقًا لآلية معتمدة في هذا الإطار.


إزالة المخالفة وإصلاح التلف

ويقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها مع مطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة.
وعلى مقدم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض، ويتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض في حال الاعتراض إلى حين البت فيها.

ضوابط الإصلاح

1ـ إلزام المتسبب بالتعويض عن جميع الأضرار.
2ـ 15% تكاليف إشراف ومصاريف إدارية.
3ـ دفع قيمة الاستهلاك غير المسجل.
4ـ إزالة المخالفة وإصلاح التلف بعد التوثيق.
5ـ إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض.
6ـ تعليق المطالبة في حال الاعتراض.

اقرأ أيضا

الراتب
8:02 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي مشمولاً بالزيادة الجديدة

مساكن الحجاج
7:41 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

اعتماد 21 مكتبًا هندسيًا للكشف على مساكن الحجاج

تدريب المواطنين
7:38 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

مليون مواطن متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب

F90ThbRXsAAUC4z
7:22 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"المسند": شهر نوفمبر الأكثر أمطارًا على هذه المناطق

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

متحدث "التعليم" يكشف عن تحول إستراتيجي في عمل الوزارة

الموارد البشرية: تدريب مليون مواطن من الباحثين عن عمل

تعرف على أكثر المناطق تسجيلا لمياه الأمطار خلال 12 ساعة

شلالات حائل تجذب الأنظار.. تدفق الأمطار بمنطقة الشملي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

الأربعاء 17 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة

سدايا
12:37 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

فتح باب التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل

غزة
10:24 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

المملكة تُدين بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل الاحتلال لمخيم جباليا بقطاع غزة

ديوان المظالم
10:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

ديوان المظالم يعلن عن موعد بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب
8:02 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي مشمولاً بالزيادة الجديدة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
7:52 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

غرامات ضخمة تنتظر العابثين بعدادات الكهرباء.. تعرف عليها

أمطار المملكة
7:17 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

متحدث التعليم
6:47 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

متحدث "التعليم" يكشف عن تحول إستراتيجي في عمل الوزارة

ابني يكره الذهاب للمدرسة
6:14 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"ابني يكره الذهاب للمدرسة صباحًا".. الأسباب والعلاج

واتساب 2
5:46 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

احذر منها.. حيلة تخترق حسابك على "واتساب" وبياناتك المصرفية