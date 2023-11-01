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"ابني يكره الذهاب للمدرسة صباحًا".. الأسباب والعلاج

ابني يكره الذهاب للمدرسة
انخفاض رغبة الطفل في التعليم سبب لرفضه الذهاب للمدرسة صباحًا
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يجد بعض الآباء والأمهات صعوبة في إيقاظ أبنائهم للذهاب إلى مدارسهم في الصباح، حيث أصبح معظمهم من هواة السهر والنوم في فترة الصباح، لذلك لا يرغبون بالاستيقاظ مبكرًا للدراسة.اضافة اعلان

أسباب كراهية الأطفال الدراسة صباحًا

وتقول الدكتورة أناستاسيا يكوشيفسكايا، اختصاصية علم النفس، "تبدأ ذروة النشاط العقلي لدى المراهقين في حوالي الساعة 11-12 قبل الظهر. لذلك، يجب على الوالدين معرفة ما إذا كان الطفل مرتاحًا في عملية التعليم"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ويمكن أن نفهم أن الجدول الدراسي غير ملائم للطفل من عدة مؤشرات.
وتقول: "مثلا، يمرض الطفل باستمرار، ويشكو من التعب ومن الصداع. هذه العلامات قد تدل على أن الجدول الدراسي مكثف أو لا يتوافق مع إيقاع ساعته البيولوجية.
وقد تدل على أن الطفل غالبًا ما يكون في حالة مزاجية سيئة ومنزعجًا ولا يريد الذهاب إلى المدرسة".
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشير إلى ذلك مشكلات النوم. فإذا كان الطفل لا يتمكن من النوم فترة طويلة أي يبقى مستيقظًا أو يشكو من النعاس، فقد تشير هذه العلامات إلى أن النظام المتبع لا يلائمه.
كما يشير إلى ذلك انخفاض اهتمامه بالتعليم - أصبح الطفل محبطًا أو يفقد الرغبة في الدراسة أو يبدأ في التغيب عن الفصول الدراسية في كثير من الأحيان أو لا يكمل واجباته المنزلية.

علاج كراهية الطفل للدراسة صباحًا

وتقول اختصاصية علم النفس: "بالإضافة إلى هذه العلامات، من المهم التواصل بانتظام مع الطفل وسؤاله عما يشعر به، وما يحبه في المدرسة وما لا يحبه.
وتضيف، إذا كان طفلك يعاني من التوتر أو الانزعاج بسبب الجدول الدراسي، فمن الضروري النظر في إمكانية تصحيحه".

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