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عاجل.. 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية بمعاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي تقديم اعتراض على عدم الأهلية والاطلاع على نتيجة الاعتراض المقدم من خلال الخطوات التالية.اضافة اعلان

خطوات تقديم الاعتراض

يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية (من هنا): 
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.

الاطلاع على نتيجة الاعتراض

وفيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض:
 1 - تسجيل الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. 
2 - البرامج.
3 - برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
4 - الاعتراضات.
5 - النقر على أيقونة العين للاطلاع على نتيجة الاعتراض. 


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

إيداع معاش الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر

وبدأ قبل ساعات إيداع معاش الضمان الاجتماعي – الدفعة 23 لشهر نوفمبر - وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء.
وتشمل الدفعة الجديدة، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.
ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً.
ويتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

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