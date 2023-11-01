عاجل.. 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية بمعاش الضمان الاجتماعي

أ أ

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي تقديم اعتراض على عدم الأهلية والاطلاع على نتيجة الاعتراض المقدم من خلال الخطوات التالية. اضافة اعلان





خطوات تقديم الاعتراض



الاطلاع على نتيجة الاعتراض



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



إيداع معاش الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر

