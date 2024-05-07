اعتقال الآلاف.. استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال اجتياح رفح

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اُستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين الليلة الماضية واليوم، خلال اجتياح الدبابات الصهيونية للجزء الشرقي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، واحتلال معبر رفح البري، وإغلاق حركة نقل المسافرين والبضائع من وإلى قطاع غزة.





استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال اجتياح رفح



ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.789 شهيدًا



الاحتلال اعتقل 8610 فلسطينيين في الضفة الغربية



الأمم المتحدة تدعو لفتح المعابر لدخول المساعدات



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الاحتلال قصف بشكل مكثف جوًا وبرًا بلدات الشوكة والنصر والفخاري شرق مدينة رفح؛ مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم لكثافة القصف.في سياق متصل، تعرضت الأحياء الغربية لمدينة رفح لقصف مكثف أسفر عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لا يمكن إحصاء عدد الشهداء العدوان على رفح، نظراً لارتفاع العدد بشكل مستمر، وعدم قدرة الطواقم الطبية على انتشال الشهداء من مناطق القصف ومن تحت الركام.في الوقت نفسه، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 214 على التوالي إلى 34.789 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78.204 جرحى؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 96 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.كما وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 8610 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيًا اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في طولكرم حيث اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين.كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس ورام الله وطولكرم ونابلس وسلفيت، لافتة النظر إلى أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال طالبة جامعية وطفل جريح، مؤكدة تعرض من اعتقلتهم تلك القوات لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية بحق عائلاتهم.فيما وصف ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام حركة المساعدات الإنسانية بأنه يمثل كابوسًا في ظل الأوضاع الإنسانية المزرية في قطاع غزة.ودعا ممثل منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر في مؤتمر صحفي إلى وقف إطلاق النار من أجل أطفال غزة، ووصول المساعدات الإنسانية وعدم استمرار إغلاق المعابر في وجه الإغاثة، لحماية أرواح المدنيين والأطفال، مبينًا أن جميع الإمدادات الإنسانية إلى رفح قد توقفت، في ظل التزايد الهائل للاحتياجات، محذراً من أن تصعيد الأعمال العدائية في رفح تهدد أرواح 600 ألف طفل.