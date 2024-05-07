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"ومن يشفع شفاعة حسنة".. جمع من قبيلة الدواسر يتوجه لطلب شفاعة "أبوساق" للعفو عن ابنهم

عفو قصاص
عفو قصاص
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس لحظة قدوم آل حميد الرجبان الدواسر على شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، الشيخ محمد بن علي بن جابر أبوساق.

قبيلة الدواسر تطلب شفاعة أبو ساق:

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وبحسب ما تم تداوله فقد توافد الجمع لأجل لطلب شفاعته لدى ربعهم العمور الدواسر، في قضية تعود أحداثها إلى ثماني سنوات.
ويظهر الفيديو توجه عدد من كبار آل حميد الرجبان الدواسر، إلى منزل الشيخ محمد بن علي بن جابر أبوساق الذي كان ينتظرهم برفقة جمع آخر.
فيما ظهر أحد الأشخاص من قبيلة آل حميد الرجبان الدواسر، وهو يطلب الوجه والجاه من الشيخ محمد أبو ساق في عتق رقبة ابنهم من القصاص.
وقد رحب شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام الشيخ محمد بن علي بن جابر أبوساق، بهم ووعدهم ببذل ما يستطيع في إنهاء الأمر.

مواطن يعفو عن قاتل ابنه بحفر الباطن:


وفي واقعة أخرى تنازل المواطن الحميدي مطلق الحربي، عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بحفر الباطن ابتغاء مرضاة الله.
وبحسب ما نشرته العربية السعودية"، فقد  رفض الحميدي ملايين الريالات مقابل دية نجله.
وأكد خلال تصريحه للعربية قائلا:" تنازلت لوجه الله خالص، ولخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقبيلة حرب".
بينما ذكر عضو لجنة إصلاح ذات البين عبدالرزاق المنور:" الأخ الحميدي الحربي جاء إليه جاهيات وملايين، وكان يريد تنفيذ حكم الشرع، ولكن عندما نزل القاتل إلى ساحة القصاص عفا عنه لوجه الله".
أيضا أوضح عضو لجنة إصلاح ذات البين اللواء متقاعد ضيف الله العتيبي:" الموقف الكل يتحدث عنه، وهو موقف لا يمكن أن يصدر إلا من شخص عنده إنسانية، وما حدث اليوم هو حالة إنسانية اجتماعية فريدة، وكان إشارة منه والموضوع .. لكن الله يبيض وجهه ويجمل حاله".

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