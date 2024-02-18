الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة

وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ
وزير الخارجية في قمة ميونيخ للأمن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة ضمان التوصل إلى طريق آمن لحل الدولتين، موضحا أنه كلما زاد إجماع الأسرة الدولية على حل الدولتين اقتربنا منه.اضافة اعلان

الطريق الوحيد نحو استقرار المنطقة

وأضاف وزير الخارجية، خلال جلسة نقاشية شارك فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، في قمة ميونيخ للأمن، أن المملكة ليس لها علاقات مع إسرائيل، ولا نتحدث معهم مباشرة، مشددا على أن التطبيع مع إسرائيل يعتمد على تطبيق معاهدة السلام العربية.
وتابع "نركز الآن على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة"، موضحاً "قناعتنا التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية".

محاسبة من يعرقل حل الدولتين

وأشار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى أن "ما تقوم به إسرائيل في غزة لن يزيدها أمنا، بل سيدفع بجيل جديد نحو التطرف"، مطالبا بمحاسبة كل من يعرقل حل الدولتين.

اقرأ أيضا

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 من الفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع عدد من المسؤولين والمستثمرين في كندا

عاجل.. ضبط 3 أشخاص ظهروا في فيديو يعتدون بالضرب على آخر بالرياض

أكثر من 6 مليون طالب وطالبة يعودن غدًا إلى قاعات الاختبارات في المدارس

عاجل.. توقعات بتساقط الثلوج على جبل اللوز حتى هذا الموعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 7:42 م السبت، 17 فبراير 2024

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الكويتي

ا 3:42 م السبت، 17 فبراير 2024

وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب العمال البريطاني ووزير خارجية الظل في حزب العمال

قصف غزة 5:40 م الجمعة، 16 فبراير 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 28.775 شهيدًا

وزارة الخارجية السعودية 3:32 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. "الخارجية": لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين