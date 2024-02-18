عاجل.. وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة ضمان التوصل إلى طريق آمن لحل الدولتين، موضحا أنه كلما زاد إجماع الأسرة الدولية على حل الدولتين اقتربنا منه.



الطريق الوحيد نحو استقرار المنطقة



محاسبة من يعرقل حل الدولتين



pic.twitter.com/IYK82T28RK فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: الحل الوحيد والمسار الآمن في المنطقة هو التزام أميركا وإسرائيل بحل الدولتين #الإخبارية February 17, 2024

وأضاف وزير الخارجية، خلال جلسة نقاشية شارك فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، في قمة ميونيخ للأمن، أن المملكة ليس لها علاقات مع إسرائيل، ولا نتحدث معهم مباشرة، مشددا على أن التطبيع مع إسرائيل يعتمد على تطبيق معاهدة السلام العربية.وتابع "نركز الآن على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة"، موضحاً "قناعتنا التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية".وأشار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى أن "ما تقوم به إسرائيل في غزة لن يزيدها أمنا، بل سيدفع بجيل جديد نحو التطرف"، مطالبا بمحاسبة كل من يعرقل حل الدولتين.