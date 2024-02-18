فائدة جديدة للفياجرا.. تنقذ حياة الأطفال المولودين بمرض خطير

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توصلت دراسة جديدة إلى أن عقار الفياجرا لديه القدرة على إنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة المصابين بأمراض خطيرة.





الفياجرا واعتلال الدماغ الوليدي



علاج آمن للأطفال مرضى تلف الدماغ



فوائد الفياجرا



واكتشف فريق من الباحثين، أن عقار السيلدينافيل – الشهير بالفياجرا - يمكن أن يكون حلاً محتملاً لمساعدة الأطفال الذين يعانون منا نفاد الأكسجين أثناء الحمل مما يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد.والعلاجات المتاحة للحالة المعروفة باسم اعتلال الدماغ الوليدي، محدودة للغاية، لكن المرحلة الأولى من الدراسة السريرية التي أجريت في مستشفى مونتريال للأطفال أعطت الأمل في التوصل إلى حل.وأظهرت النتائج التي نشرت مؤخرًا في مجلة طب الأطفال، أن استخدام الفياجرا يمكن أن يساعد في إصلاح علامات تلف الدماغ الناجم عن اعتلال الدماغ الوليدي.وبينت النتائج، أن عقار السيلدينافيل آمن وأداة مفيدة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من نقص الهواء، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وقالت الدكتورة بيا وينترمارك، كبيرة مؤلفي الدراسة واختصاصية حديثي الولادة: "السيلدينافيل غير مكلف وسهل الاستخدام. إذا حقق وعده في المراحل التالية من الدراسة، فإنه يمكن أن يغير حياة الأطفال الذين يعانون من اعتلال الدماغ الوليدي في جميع أنحاء العالم".وشملت الدراسة 24 طفلاً حديث الولادة يعانون من اعتلال دماغي حديثي الولادة متوسط إلى شديد، وكانوا يخضعون لانخفاض حرارة الجسم العلاجي، لكن ثبت عدم فعاليته وأصيبوا بتلف في الدماغ.وبعد الدراسة، خلص الباحثون إلى أن السيلدينافيل آمن ويُمتص بشكل جيد من قبل الأطفال الذين يعانون من تلف في الدماغ بسبب اعتلال الدماغ الوليدي.ولم تظهر تقييمات المتابعة للأطفال الذين يبلغون من العمر 30 يومًا و18 شهرًا أي مشاكل طويلة الأمد أو أحداث سلبية، مما أظهر نتائج مشجعة بالنظر إلى المستقبل.والأكثر إثارة للدهشة هو أنه في مجموعة السيلدينافيل، أصيب طفل واحد فقط من بين كل ستة بالشلل الدماغي، بينما أصيب ثلاثة من كل ثلاثة في مجموعة الدواء الوهمي.ولوحظ أيضًا تأخر النمو العالمي والتأخر الحركي الدقيق لدى طفلين من بين كل ستة أطفال تناولوا الدواء، لكن جميع الأطفال في مجموعة الدواء الوهمي عانوا منها.وبعد 30 يومًا فقط، أظهر خمسة من الأطفال حديثي الولادة الذين تم إعطاؤهم السيلدينافيل شفاءً جزئيًا من إصاباتهم، وعلامات أقل لفقد حجم الدماغ وزيادة في المادة الرمادية العميقة.ولم تظهر مجموعة الدواء الوهمي بأكملها أيًا من النتائج نفسها.وتابعت الدكتورة وينترمارك: "في الوقت الحالي، عندما يعاني الطفل من تلف في الدماغ، ليس هناك الكثير الذي يمكننا تقديمه بخلاف الرعاية الداعمة مثل العلاج الطبيعي، أو العلاج المهني، أو الرعاية المتخصصة.وأوضحت: "إذا كان لدينا دواء يمكنه إصلاح الدماغ، فإنه يمكن أن يغير مستقبل هؤلاء الأطفال. سيكون ذلك انتصارا لهم ولعائلاتهم وللمجتمع بشكل عام".وتعمل الفياجرا عن طريق توسيع الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم إلى القضيب، وكذلك تعزيز الدورة الدموية في الدماغ.ووجدت الدراسات التي أجريت على الحبة الزرقاء الصغيرة أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة مذهلة تصل إلى 18 بالمئة.وقال الطبيب جوردون موير، من مستشفى كينجز كوليدج في لندن، مؤخرًا إن الفياجرا يمكن أن تساعد القلب.وأضاف: "هناك بعض الأدلة على أن الرجال الذين يتناولون هذه الأدوية لديهم خطر أقل للإصابة بمشاكل قلبية كبيرة ، سواء بسبب صحة الأوعية الدموية أو انخفاض الاكتئاب، لا نعرف".بينما قال باحثون آخرون إنه قد يحمي الرجال من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الأحداث القلبية الوعائية الكبرى.