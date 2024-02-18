الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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عاجل.. "الجوازات" توضح هل يمكن تسليم الجواز القديم في إحدى المنافذ البرية؟"

جواز السفر 1
جواز السفر السعودي
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات المطلوبة من المواطنين لتجديد جواز السفر الإلكتروني لأفراد الأسرة، وإمكانية تسليم الجواز القديم في إحدى المنافذ البرية.اضافة اعلان

خطوات تجديد جوازات السفر الإلكترونية لأفراد الأسرة

وقالت "الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، "تعرّف على خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني لأفراد الأسرة".
وجاءت خطوات تجديد جوازات السفر الإلكترونية لأفراد الأسرة كالآتي:
1ـ خدمات أفراد الأسرة.
2ـ تجديد جواز السفر الإلكتروني لأفراد الأسرة.
3ـ طلب تجديد جواز.
4ـ اختيار فرد الأسرة المستفيد.
5ـ إرفاق الصورة والمصادقة على صحة البيانات.
6ـ اختيار فرع الجوازات لفحص الجواز السابق.
7ـ اختيار عنوان تسلم الجواز الجديد.
8. سداد رسوم التوصيل.
9. تأكيد الطلب.
ونبهت الجوازات على الآتي:
- ضرورة وجود الهوية الوطنية للفئة العمرية (10) سنوات فأكثر.
- يتطلب زيارة أحد فروع الجوازات او في المنفذ المغادر منه ليتم فحص الجواز السابق وتفعيل الجواز الجديد.
- سيتم إيصال جواز السفر إلى العنوان المسجل في منصة أبشر أو فرع الجوازات الذي تم اختياره.
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن يقول فيه: "تم تجديد جواز طفلي الكترونياً واستلامه من خلال البريد السعودي، هل يمكن تسليم الجواز القديم في إحدى المنافذ البرية؟".

متطلبات إصدار جواز سفر جديد

يتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:
ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.
ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.
ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.
ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.
ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.
ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.
ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.

حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر 1445


يمكن القيام بذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:
ـ الدخول إلى منصة أبشر.
ـ النقر على أيقونة الجوازات من قائمة التبويب المخصصة للمواعيد.
ـ إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
ـ إدخال رمز الصورة وتأكيد الهوية.
ـ التحول إلى خدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات المعروضة.
ـ النقر على خيار “حجز موعد جديد”.
ـ النقر على أيقونة خدمة تجديد جواز السفر.
ـ اختيار المنطقة وتحديد عدد العمليات المراد إجراؤها.
ـ النقر على أيقونة “التالي” واختيار إحدى دوائر الجوازات القريبة.
ـ تحديد الموعد المناسب والنقر على أيقونة “تأكيد”.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد 1445

1ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة خمس سنوات تبلغ 300 ريال سعودي.
2ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة عشر سنوات تبلغ 600 ريال سعودي.
3ـ يجب أن يكون التجديد لمدة عشر سنوات للأفراد الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.

شروط الحصول على جواز سفر لمن يزيد عن 15 عامًا


ـ يجب على الأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة عشر عامًا إرفاق الجواز القديم في حالة تجديد الجواز.
ـ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يتطلب الحصول على موافقة من ولي الأمر لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد.
ـ يجب أن يكون لديهم حساب على نظام أبشر الإلكتروني.
ـ يتطلب الإجراء تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني.
ـ يجب عليهم سداد جميع رسوم إجراءات تجديد وإصدار الجواز.
ـ يرجى متابعة الموقع الرسمي للتحقق من أي تحديثات في الشروط والإجراءات.

شروط الحصول على جواز سفر للأطفال أقل من 15 عامًا

في حال تجديد جواز السفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، يجب إحضار جواز السفر القديم إذا كان متاحًا.
1ـ يتعين إضافة اسم الطفل إلى سجل الأسرة كجزء من إجراءات الحصول على جواز السفر.
2ـ يجب سداد جميع تكاليف إصدار جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.
3ـ يتطلب الإجراء تقديم عدد 2 صورة شخصية للطفل المتقدم للحصول على جواز السفر، ويجب أن تكون الصور ملونة وواضحة.

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