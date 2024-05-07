عاجل.. أهم 10.. تطبيق عقوبة مخالفة "الحج" وإعلان مهم من التعليم وبشرى حساب المواطن

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بشرى بخصوص خدمة تأشيرة شنجن للمواطنين



عاجل.. حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور



"تقويم التعليم" تعلن مواعيد تطبيق اختبارات "نافس" للعام 2024



عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص صرف دفعة مايو للمؤهل الذي لم تصله رسالة نصية



اعتبارا من هذا الموعد.. الداخلية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445 هـ



بالخطوات.. أسهل طريقة لنقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا



لخطرهم على الطلاب.. منح مديري التعليم صلاحية نقل هؤلاء المعلمين



هيئة العقار تبدأ استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة



"التعليم" تعلن بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة لأطباء من المملكة بـ 4 دول أوروبية



عاجل.. لمن نقصت دفعته.. حساب المواطن يحسم الأمر بشأن قطع الدعم الإضافي

