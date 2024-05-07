عاجل.. أهم 10.. تطبيق عقوبة مخالفة "الحج" وإعلان مهم من التعليم وبشرى حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:
بشرى بخصوص خدمة تأشيرة شنجن للمواطنين
أعلنت السفارة الفرنسية بالمملكة، إطلاق خدمة تأشيرة بلا موعد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا
عاجل.. حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ما أثير حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية في غضون شهور.. المزيد هنا
"تقويم التعليم" تعلن مواعيد تطبيق اختبارات "نافس" للعام 2024
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد اختبارات نافس 2024 التي تجرى للعام الثالث على التوالي، وذلك لتقييم الأداء التعليمي.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص صرف دفعة مايو للمؤهل الذي لم تصله رسالة نصية
يتساءل بعض مستفيدي حساب المواطن المؤهلين للدورة 78 – لشهر مايو حول مدى استحقاقهم لمبالغ الدفعة.. المزيد هنا
اعتبارا من هذا الموعد.. الداخلية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445 هـ
أعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج .. المزيد هنا
بالخطوات.. أسهل طريقة لنقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا
كشفت منصة أبشر، أنه يمكن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا من خلال حساب المستفيدين في المنصة.. المزيد هنا
لخطرهم على الطلاب.. منح مديري التعليم صلاحية نقل هؤلاء المعلمين
منح وزير التعليم، مديري التعليم في المناطق والمحافظات، صلاحية الموافقة على نقل المعلمين في إدارات التعليم.. المزيد هنا
هيئة العقار تبدأ استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة
بدأت الهيئة العامة للعقار اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة.. المزيد هنا
"التعليم" تعلن بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة لأطباء من المملكة بـ 4 دول أوروبية
أعلنت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024م بدء التسجيل على (310) مقاعد متاحة في الزمالة للأطباء .. المزيد هنا
عاجل.. لمن نقصت دفعته.. حساب المواطن يحسم الأمر بشأن قطع الدعم الإضافي
تفاعل حساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين، يقول :" الدفعة ناقصة عندي .. هل الإضافي موقوف أو إيش؟".. المزيد هنا