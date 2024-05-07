الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "أجير" توضح آلية احتساب ساعات العمل الموسمية في موسم الحج

منصة أجير
منصة أجير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت منصة أجير، أنه سيتم تطبيق نظام العمل فيما يخص ساعات العمل المحددة للعمل الموسمي سواء في موسم الحج أو في أي قطاع آخر.

أجير ونظام ساعات العمل الموسمياضافة اعلان

جاء ذلك في رد من منصة أجير، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية احتساب ساعات العمل في موسم الحج للعمل الموسمي.
وأجابت منصة أجير بقولها : "نفيدكم انه يتم تطبيق نظام العمل السعودي فيما يخص ساعات العمل المحدده للعمل الموسمي".

إطلاق خدمة أجير الحج

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن إطلاقها لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.
ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من المواطنين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك. حيث وتُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: أجير الحج "هنا".

اقرأ أيضا

مشهد مذهل.. وادي تربة يتحول إلى نهر جارٍ

محاولات الإطفاء ما زالت مستمرة.. مدني الرياض يحاول السيطرة على حريق في مبنى

في حملات مفاجئة.. إزالة 150 بسطة عشوائية في بريمان بجدة

برنامج الاستمطار: المرحلة الخامسة تشمل 5 مناطق.. تعرف عليها

هيئة العقار تبدأ استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 10:32 م الإثنين، 06 مايو 2024

"الجوازات" تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1445هـ

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات 12:00 ص الجمعة، 03 مايو 2024

عاجل.. بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج

2024-04-22_21-09-35 10:04 م الإثنين، 22 أبريل 2024

مدير الأمن العام يرأس اجتماع قيادة قوات أمن الحج

وزارة الحج والعمرة 11:07 ص الأحد، 14 أبريل 2024

عاجل ورسميًا.. انتهاء سريان صلاحية تأشيرة العمرة في هذا التاريخ