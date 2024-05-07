عاجل.. "أجير" توضح آلية احتساب ساعات العمل الموسمية في موسم الحج

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أكدت منصة أجير، أنه سيتم تطبيق نظام العمل فيما يخص ساعات العمل المحددة للعمل الموسمي سواء في موسم الحج أو في أي قطاع آخر.
أجير ونظام ساعات العمل الموسميجاء ذلك في رد من منصة أجير، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية احتساب ساعات العمل في موسم الحج للعمل الموسمي.
وأجابت منصة أجير بقولها : "نفيدكم انه يتم تطبيق نظام العمل السعودي فيما يخص ساعات العمل المحدده للعمل الموسمي".
إطلاق خدمة أجير الحجوكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن إطلاقها لخدمة "أجير الحج" لهذا العام 1445 هـ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج.
ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من المواطنين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك. حيث وتُلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميًا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى "أجير الحج" لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: أجير الحج "هنا".