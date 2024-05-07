عاجل.. "أجير" توضح آلية احتساب ساعات العمل الموسمية في موسم الحج

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أكدت منصة أجير، أنه سيتم تطبيق نظام العمل فيما يخص ساعات العمل المحددة للعمل الموسمي سواء في موسم الحج أو في أي قطاع آخر.



أجير ونظام ساعات العمل الموسمي



إطلاق خدمة أجير الحج

