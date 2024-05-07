عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. "روشن" تطرح وظائف شاغرة بالرياض و4 مدن

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أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، عن توفر 57 وظيفة في الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، أبها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





وظائف "روشن" بالرياض و3 مدن



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