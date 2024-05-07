عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. "روشن" تطرح وظائف شاغرة بالرياض و4 مدن

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أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، عن توفر 57 وظيفة في الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، أبها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف "روشن" بالرياض و3 مدن1 -
مدير المبيعات.
2 - أخصائي مبيعات.
3 - مدير مبيعات أول.
4 - مستشار عقاري أول.
5 - مدير إدارة المشاريع.
6 - مدير التسويق الرقمي.
7 - مدير الأمن السيبراني.
8 - مُحلل أول تجربة العملاء.
9 - مدير أول استقطاب المواهب
10 - مدير إدارة التصميم الداخلي.
11 - مدير أول شهادات الاستدامة.
12 - مدير أول الشؤون التنظيمية.
13 - أخصائي أول إدارة الفعاليات الوظيفية.
14- وغيرها من الوظائف.
أماكن
العمل-
جدة.
- أبها.
- الدمام.
- الرياض.
- مكة المكرمة.