عاجل.. كيفية إصافة عقد الإيجار في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية إضافة عقد الإيجار للمسجلين في برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم طلب المستندات بناءً على البيانات المقدمة وحسب الحالة الاجتماعية، وسيتم طلب المستندات منك في حال الحاجة لها عبر أيقونة "المرفقات".

اهلا بك ، يتم طلب المستندات بناءً على البيانات المقدمة وحسب الحالة الاجتماعية، وسيتم طلب المستندات منك في حال الحاجة لها عبر أيقونة "المرفقات"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 17, 2024

خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين



تعديل بيانات حساب المواطن



تغيير رقم الجوال في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

