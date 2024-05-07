عاجل.. توضيح مهم من سكني بشأن حجز المخططات والأراضي السكنية

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أكد برنامج سكني أنه يمكن لأي مواطن ومواطنة، الحجز في المخطط المناسب في حال وجد شاغرا في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه :"تظهر لي قطعة أرض متاحة ولا أستطيع حجزها ممكن أحد يفيدني كيف أحجزها؟".



الحجز في المخططات السكنية



وأجاب سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله : "حياك الله، يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك في حال وجد شاغر"ومتاح"، وسنعمل على توفير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة".





961 مليون ريال إجمالي دعم سكني لشهر إبريل



لا تعديل على موعد إيداع الدعم السكني



وكان صندوق التنمية العقارية قد أودع قبل أيام، 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.وبين بن ماضي أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي.ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.