لليوم الثاني.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني

أ أ

يستأنف الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

وبدأ الطلاب الخميس اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعدها لتكون 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.

ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.





الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد يوميًا



الطلاب المسموح لهم بعدم الحضور للمدرسة لأداء الاختبارات



ظروف طارئة تتسبب في الغياب الجماعي للطلاب



خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور



التقويم الدراسي للعام 1445ھ

