لليوم الثاني.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني

يستأنف الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
وبدأ الطلاب الخميس اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعدها لتكون 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.
الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد يوميًاوشددت الوزارة على مدراس التعليم العام بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء القادم، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي.
وأتاحت وزارة التعليم، للمدارس أداء الاختبارات لمدة خمسة أيام؛ حسب ما تضمنته لائحة الاختبارات لهذا العام.
الطلاب المسموح لهم بعدم الحضور للمدرسة لأداء الاختبارات وحددت الوزارة، بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة في حال تعليق الاختبارات حضوريًا أو وجود حالات مرضية فردية للطلاب والطالبات.
ومنحت، إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة بأعذار مقبولة، وفقًا للأنظمة والإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان سير وسلامة الاختبارات، وذلك في الحالات التالية:
- الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات.
- الطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجري اختباراته في مقر تنويمه.
- الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقرير معتمد.
- الدارسون المرابطون على الحدود.
- الطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي.
ظروف طارئة تتسبب في الغياب الجماعي للطلاب ويحق لمدير التعليم - بموافقة خطية منه - تقدير الظروف الطارئة التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم.
ويحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل، إضافة الى أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.
خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور ومع نهاية دوام الأربعاء القادم، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445:
-الدخول إلى منصة نور ( من هنا).
-تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القوم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
-من خلال القائمة الرئيسية للنظام، قم بالنقر على (نتائج الطلاب).
-اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
-تسجيل رقم الهوية المخصص للطالب والنقر على استعلام أو بحث.
-ستظهر جميع نتائج الطالب في كل المواد أمامك.