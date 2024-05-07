عاجل.. التقديم ينتهي غدا.. الجامعة الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة عبر طريق المسابقة الوظيفية

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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدرجة (معيد، محاضر، معلم ممارس) عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين (رجال) حملة البكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد (دوام كامل) على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة في الجامعة الإسلامية:



أولاً: شروط التعيين على درجة معيد



ثانياً: شروط التعيين على درجة محاضر



ثالثاً: شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس



الوثائق المطلوبة:



طريقة التقديم:

