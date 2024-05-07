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عاجل.. التقديم ينتهي غدا.. الجامعة الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة عبر طريق المسابقة الوظيفية

الجامعة الاسلامية
الجامعة الإسلامية
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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدرجة (معيد، محاضر، معلم ممارس) عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين (رجال) حملة البكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد (دوام كامل) على النحو التالي:اضافة اعلان

 التخصصات المطلوبة في الجامعة الإسلامية:


- القانون
- الأنظمة
- الأقتصاد
- اللغة الإنجليزية
- اللغة العربية
- اللغويات
 الأدب والبلاغة
- التاريخ
- الشريعة
- الفقه
- القراءات وعلومها
- تفسير وعلوم القرآن
- الحديث
- السنة وعلومها
- الكتاب والسنة
- العقيدة
- الثقافة الإسلامية
- الدعوة
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية

أولاً: شروط التعيين على درجة معيد


- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس انتظاما من جامعة سعودية ، أو أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم
-  ألا يقل تقديره عن (جيد جدا ) .
- أن تكون دراسته في المرحلة الجامعية موافقة لتخصصات الجامعة
- ألا يزيد سنه عن (30) عاما، ويستثنى من ذلك من كان حاصلا أو مقيدا بالماجستير من جامعة سعودية ، أو أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم على ألا يزيد عمره عن ( 35 ) عاما .
-  يشترط في التعبين أن لا يكون موظفا حكوميا.
- أن يتعهد المتقدم كتابة إذا كان مبتعثا بالحصول على درجة الماجستير - على الأقل - قبل طلبه إنهاء البعثة ، وفي حالة إنهاء بعثته قبل حصوله على ذلك تطبق بشأنه أحكام المادة (30) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
- أن يكون حافظا للقرآن الكريم لمن يرغب في الالتحاق بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم .
- يشترط للمتقدم للكليات التطبيقية الحصول كحد أدنى على درجة (450) في اختبار ( TOFEL-IBT) أو على درجة (45) في اختبار TOFEL-PBT ) ( أو على درجة (4) في اختبار ( IELTS ) أو على درجة (60) في اختبار ) (STEP) أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من كانت لغة دراسته باللغة الإنجليزية.
- أن يكون حاصلاً على (60) فأعلى في اختبار قدرات الجامعيين .
- الشروط الأخرى التي يمكن أن تضعها الأقسام العلمية والكليات ذات العلاقة.

ثانياً: شروط التعيين على درجة محاضر


- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير ( انتظامًا ) من جامعة سعودية ، أو أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم بتقدير لا يقل عن جيدا جدا في جميع التخصصات إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير .
- أن يكون تخصصه في مرحلة الماجستير متوافقا مع تخصص القسم الذي سيعين عليه.
- أن يكون حاصلاً على (65) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين .
- أن لا يزيد عمره عن ( 35 ) عاما ، ويستثنى من ذلك من كان حاصلاً أو مقيدا في الدكتوراه.
- أن لا يكون موظفا حكوميا.
- أن يتعهد المتقدم كتابة إذا كان مبتعثا بالحصول على درجة الدكتوراه قبل طلبه إنهاء البعثة، وفي حال إنهاء بعثته قبل حصوله على الدكتوراه تطبق بشأنه أحكام المادة ( الثلاثون ( من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
- أن يكون حافظا للقرآن الكريم لمن يرغب في الالتحاق بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم ..
- يشترط للمتقدم للكليات التطبيقية الحصول كحد أدنى على درجة (458) في اختبار ( TOFEL-PBT ) أو على درجة (48) في اختبار ( TOFEL-IBT) أو على درجة (45) في اختبار ) IELTS ) أو على درجة (64) في اختبار ) (STEP) أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من كانت لغة دراسته باللغة الإنجليزية .
- الشروط الأخرى التي يمكن أن تضعها الأقسام العلمية والكليات ذات العلاقة.

ثالثاً: شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس


- أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية وفقا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس) في تخصص اللغة العربية تربوي) - وغير تربوي) أو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (بتقدير لا يقل عن جيد جدا).
- يمكن التقدم لهذه الوظائف للحاصلين على درجة - الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بتقدير لا يقل عن جيد جدا)، أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة العربية - مناهج وطرق تدريس اللغة العربية - علم اللغة التطبيقي وفروعه - اللغويات التطبيقية بتقدير لا يقل عن جيد جدا).
- أن تكون الدراسة المرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه عن طريق ( الانتظام الحضوري ) وليس عن بعد.
-  تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.
 

الوثائق المطلوبة:

 
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات.
- صورة من الهوية الوطنية.
- صور من معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حال كانت الشهادة ممنوحة من جامعة غير سعودية.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي:اضغط هنا ويستمر حتى يوم الأربعاء 1445/10/29هـ.

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